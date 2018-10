Susto por incendio en el motor de un automóvil

Cerca de las 22 horas del día de ayer, un automóvil comenzó a prenderse fuego cuando circulaba por el corredor de calle Rioja al 800, y el hecho causó gran susto. Por fortuna sólo fueron daños materiales que afectaron la zona del capot y se focalizó en el extremo derecho del lado del acompañante.

El chofer relató a la Policía que avanzaba por calle San Martín y que provenía de la provincia de Entre Ríos. Al llegar a Rioja dobló en dirección a Irigoyen porque se dirigía a un hotel céntrico donde está parando.

“En la esquina el tablero me marcó algo y avancé unos 20 metros y ya me encontré con el fuego que comenzó a salir del motor”, relató. De urgencia se detuvo y con el matafuego logró controlar la situación para que no pase a mayores. Vecinos también ayudaron con baldes de agua. Todo el sector delantero sufrió serios daños materiales. El vehículo era un Peugeot 206 que quedó sobre el corredor de calle Rioja y causó inconveniente con el tránsito vehicular.