Tras un auspicioso inicio, Mayer perdió con Gasquet en el debut

Le faltó continuidad. Mayer no pudo mantener el andar demoledor del primer set en Shanghai.

El tenista correntino Leonardo Mayer quedó tempranamente eliminado del ATP 1000 de Shanghai, al caer en las primeras horas de la víspera frente al francés Richard Gasquet en tres sets, al cabo de una hora y 31 minutos de juego.

A pesar de que el “Yacaré” no viene atravesando un buen momento en materia de resultados, por lo general, enfrentar a rivales mejores ubicados en el ranking suele representar para él una motivación.

Un sólido Mayer, actual Nº 56 del mundo, se llevó el primer set por 6-1 en apenas 26 minutos. El correntino quebró al francés en el segundo y sexto game, jugando enfocado y dando la impresión que de seguir así acabaría con rápidamente con el match.

Nada de esto ocurrió. El nacido en Béziers, de 32 años y Nº 25 del ranking ATP, mostró a partir de allí todos los recursos que le permitieron temporadas atrás ser top ten, al tiempo que Mayer se derrumbaba en su juego.

El francés devolvió gentilezas y se impuso en el segundo set por 6-2, en 32 minutos, cediendo Leo el servicio en el cuarto y octavo game.

Con el match igualado, muchos imaginaban un tercer set equilibrado. No fue así. Con el envión que traía, Gasquet ganó en confianza, sellando el parcial decisivo con un categórico 6-1, nuevamente en 32 minutos, y volviendo a quebrar el saque del correntino en dos ocasiones.

De esta manera, el historial de enfrentamientos quedó ahora favorable a Gasquet, quien además, triunfó en 2015 en el Masters 1000 de París (6-2 y 7-5), mientras que Mayer venció en el US Open del año pasado (3-6, 6-2, 6-4 y 6-2).

El francés se medirá en la madrugada de este miércoles ante otro argentino, Juan Martín Del Potro, por la segunda ronda del certamen.

Otro argentino que duró poco en Shanghai fue Diego Schwartzman, quien cayó ante el estadounidense Sam Querrey 6-3 y 6-4.