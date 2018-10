El gabinete económico de Bolsonaro incluirá a empresarios y banqueros

Si el diputado Jair Bolsonaro resultara victorioso en la segunda vuelta y llegara a la presidencia el 1º de enero de 2019, es claro que su equipo económico ya estará montado. Sin dudas será el economista Paulo Guedes, doctorado en la Universidad de Chicago, quien asumirá la cartera clave: el ministerio de Hacienda. De hecho, según se afirma, este hombre de orientación liberal ya estaría convocando personas, básicamente del sector privado, para ocupar los lugares claves que controlan la economía. De acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo, uno de los eventuales funcionarios que ya fue sondeado es el CEO del Bank of America para América Latina: Alexandre Bettamio. También fue explorada la participación de Joao Cox, presidente del directorio de TIM -compañía de comunicación por celular- y de Sergio Eraldo Salles Pinto, de Bonzano Inversiones (ese es un colaborador íntimo de Guedes). Al del BoA lo destinarían la conducción estratégica del Banco Central.

Folha también menciona a Maria Silvia Bastos Marques, que se desempeña como presidenta-executiva de Goldman Sachs en Brasil y a Roberto Campos Neto, director del Santander. Siempre de acuerdo con Folha, aun cuando estos “técnicos” tengan puestos de primera en la actividad privada, estarían dispuestos a llevar un programa de corte liberal en la medida que no tengan interferencias. Al parecer, esto es lo que les habría garantizado Bolsonaro.

Para este candidato, también ex oficial del Ejército, otros ministerios podrían ser ocupados por antiguos colegas de esa fuerza. A ellos les reservaría infraestructura, eduación y ciencia y tecnología; además de las carteras más que obvias vinculadas con la seguridad.