Renunció la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas

La embajadora estadounidense ante Naciones Unidas Nikki Haley anunció este martes su renuncia y dejará el puesto a fines de año, aunque se desconocen los motivos. El presidente Donald Trump anunció en un tuit que se venía “un gran anuncio con mi amiga la embajadora Nikki Haley”.

Y luego, al reunirse con ella al mediodía, comentó: “Hizo un trabajo fantástico. Hicimos un trabajo fantástico juntos. Me dijo hace unos 6 meses que quería tomarse un descanso”.

La noticia sorprendió en Washington y en el mundo diplomático, donde se mira a Haley como una eficiente ejecutora de las políticas aislacionistas del mandatario: siempre defendió las polémicas palabras contra Irán, Corea del Norte, Venezuela e incluso contra la propia ONU, a la que acusó de no ser justa con Israel.

Haley (una de las figuras más fuertes de la gestión) negó planes para postularse a las presidenciales en 2020 y advirtió que apoyará la reelección de Trump. “Es importante que los funcionarios sepan cuándo hay que dar un paso a un lado”, dijo.

Haley tiene 46 años y representa a los Estados Unidos en la ONU desde el 25 de enero de 2017. Antes fue la primera mujer que gobernó Carolina del Sur (2011-2017).

“No estoy de acuerdo con el presidente en todo”, escribió el mes pasado en un artículo para The Washington Post. “Cuando hay desacuerdo, hay una manera correcta y una manera incorrecta de abordarlo. Levanto el teléfono y lo llamo o me reúno con él en persona”. Durante la campaña presidencial, Haley expresó sus diferencias con el entonces candidato republicano, principalmente en su política de inmigración y su idea de vetar la entrada de musulmanes.

Recientemente, la prensa local especuló con una eventual candidatura de Haley a la Casa Blanca para 2020. Sin embargo, la funcionaria descartó este martes la posibilidad de competir por la presidencia.