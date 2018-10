Abbondanzieri sueña con formar parte del cuerpo técnico de Boca

Roberto Abbondanzieri analizó la actualidad de Boca con Guillermo Barros Schelotto como DT y se mostró expectante ante un posible Superclásico en la final de la Copa Libertadores. Además, el Pato afirmó que tiene la ilusión de llegar a formar parte del cuerpo técnico “xeneize”, aunque por el momento no siente que sea una prioridad.

En declaraciones con Punto Boca Radio, recordó momentos emotivos en el club y le deseó lo mejor al actual entrenador: “Extraño estar adentro del Mundo Boca, sobre todo en este tipo de definiciones que se vienen. Como jugador, siento eso. Y como técnico uno quiere que le vaya de la mejor manera a un amigo como es Guillermo”.

Por otro lado, Abbondanzieri comparó una posible final por Libertadores con River con la histórica semifinal del 2004: “Ni me quiero imaginar si se llega a dar una final Boca-River, no sé cómo se podría sobrevivir. Lo que vivimos nosotros en semifinales fueron 15 días totalmente diferentes, pero una final es única”.

Asimismo, el ex arquero se refirió a la chance de llegar a ocupar un puesto en el cuerpo técnico Xeneize junto a Martín Palermo: “Sería lógico que con Martín tengamos la posibilidad de sentarnos en el banco de Boca algún día, pero no creo que todavía sea el momento. Tengo la ilusión, pero no es urgente. Ojalá que se dé”.

Por último, el Pato dejó su opinión sobre la posibilidad de construir un nuevo estadio en La Boca: “La Bombonera es un sentimiento. En muchos lados los equipos cambian de cancha, pero uno quiere seguir viviendo en la Bombonera. Hay que hacer dos para que entren los socios. No me voy a poner ni en el lugar de hincha ni de dirigente, pero a mí me encanta esta”.