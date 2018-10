Artistas pintarán murales sobre la flora y fauna del Iberá en el Festival del Estero

El Espacio Cultural Biblioteca Mariño dio a conocer los nombres de los artistas seleccionados para formar parte del Festival del estero, que se realizará desde el viernes 12 al domingo 14 de octubre, con una importante grilla artística y musical.

La iniciativa, se dio en el marco del proyecto Murales abiertos, que contó con una convocatoria pública y abierta para artistas visuales de toda la región, bajo la temática de flora y fauna de los esteros del iberá.

El proceso de selección de obras fue realizado por un equipo de curaduría, que acompaña al grupo de muralistas que se sumaron a la convocatoria. El mismo, está compuesto por la profesora Fernanda Toccalino, directora del Centro Cultural Universitario, la guardaparques Adriana Vallejos, y el reconocido artista urbano Cristian Badaró.

La selección fue realizada teniendo en cuenta aspectos técnicos, poéticos, estéticos y temáticos. Desde el equipo del Festival explicaron que “lo que los bocetos que no han sido seleccionados no lo fueron únicamente por no tener pertinencia en esta etapa, ya que todas las obras que recibimos fueron excelentes”.

Con más de 20 bocetos recibidos, la convocatoria tiene como objetivo enriquecer el espacio cultural, reflejando el valor de la riqueza y el patrimonio natural y cultural de la región, dando lugar además a los artistas emergentes de la región.

Cabe destacar que los artistas seleccionados formarán parte de murales colectivos que se pintarán en vivo en el marco del Festival del estero, y en el caso de Daniela Almeida, su propuesta fue incluida en la segunda etapa del proyecto, ya que su obra será plasmada en el escenario externo Tutuca Maceta.

Paralelamente, desde el Espacio Cultural Biblioteca Mariño remarcaron la voluntad “de dar espacio a todos los artistas emergentes, con el deseo de que puedan aportar sus obras al patrimonio del espacio”. Y explicaron que “lamentablemente, debido a las dificultades propias del contexto económico desfavorable que está atravesando el país, nos vimos en la obligación de desdoblar el proyecto en dos etapas”. La segunda etapa, tendrá lugar en 2019, en el marco de la tercera edición del Festival del estero.

ARTISTAS SELECCIONADOS

• Silvio Dioverti

• Cucu Trash

• Adrián Cabrera Godoy

• Pa Nk

• Sarambí

• Laura Seniquel

• José Encina Tutuy

• Luisina Montesino

• Daniela Almeida

FESTIVAL DEL ESTERO

La Biblioteca Mariño recibe una vez más al festival con impronta litoraleña más convocante de la región. Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de octubre, nueve bandas y diversas propuestas artísticas pasarán por el escenario.

Durante los tres días, artistas de la zona van a participar de una intervención colectiva, pintando murales que expresan la riqueza de los esteros del Iberá en las paredes del espacio. Alerta Pachuca, La Buena Violencia de la Mente, Ndé Ramírez, Galácteos, Carpinchos, Kalacawas, Mango Dub, Karaguatá, y Coco Mai Mai conforman la grilla. Además, DJs invitados y acústicos.

Todas las noches del festival, distintos DJs de la ciudad presentarán sus setlist como parte del after oficial del estero. El primero de ellos será Gustavo Galarza, uno de los fundadores de la conocida fiesta Quisiera Ser Negro. El sábado será el turno de DJ Dejota Manyin, parte de la novedosa fiesta Asalto Manyin. El domingo llegará DJ Tebi Esteban Cardozo Ugalde.

Las artes circenses y la acrobacia también se sumarán al evento el sábado, con shows de Fabrizio Raffin, y Belén Pereyra a las 19 y a las 22 horas. Además, habrá feria con emprendimientos locales y regionales.

El domingo, con entrada libre y gratuita al espacio como cada semana, en el escenario externo Tutuca Maceta se presentarán FlorArbol, Juan Maízy Chiara Zanini desde Buenos Aires. En Sala se cobrará un derecho de espectáculo de $150.