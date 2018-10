El Gobierno salió a responderle a Carrió: "Nadie debe condicionar al Presidente"

Al término de la reunión de Gabinete, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley dieron una conferencia de prensa para los periodistas acreditados y, ante la pregunta en torno a la insistencia de Elisa Carrió de pedir la renuncia de Germán Garavano –titular de la cartera de Justicia–, ambos funcionarios salieron a contestar.

La ministra de Desarrollo Social dijo que "el Presidente es el principal motor de la lucha contra la corrupción y la persona que más hizo por la transparencia en nuestro país". Por otro lado, agregó: "Nuestro espacio busca zanjar las diferencias de manera que la coalición se mantenga unida y así lo vamos a seguir buscando".

El ministro de Educación, por su parte, explicó que "Cambiemos no ha sido una alianza electoral sino una alianza de gobierno, donde hay personas que provienen de distintos partidos políticos, lo que para nosotros es muy saludable. No es como el gobierno anterior, donde se daban órdenes, acá nosotros debatimos, discutimos, escuchamos al otro, analizamos propuestas mejores y superadoras para cada argentino".

Agregó que "el Presidente desde el minuto uno de su mandato es el que lucha contra la impunidad, y nadie debe condicionar al Presidente de la República" Mauricio Macri.

Esta mañana, Carrió fue una de las oradoras en el evento "Argentina Exporta" y volvió a reclamar que se desplace a Garavano de su cargo. La legisladora oficialista ratificó su reclamo después del pedido del funcionario a la Justicia para que no se exceda con el uso de prisiones preventivas, en alusión a una causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

En un encendido discurso ante empresarios, Carrió dijo que en la Argentina "hay cartelización y monopolios inadmisibles" que manejan los precios y anticipó que ese será su "próximo objetivo", lo que le planteará "pelear con otros sectores". "Ahí vamos a tener otros problemas, ya no con el Presidente sino con otros. Así me permite amigarme con el Presidente ahora cuando me lo saque a Garavano", afirmó Carrió, lo que despertó risas y aplausos en el auditorio repleto de funcionarios y empresarios.

La líder de la Coalición Cívica habló antes que llegara el Presidente y luego bajó del escenario para sentarse en primera fila mientras disertaban los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Relaciones Exterior, Jorge Faurie.

Infobae