Carrió insistirá con el juicio político a Garavano pero pospuso la presentación

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reavivó este jueves su enfrentamiento con el ministro de Justicia, Germán Garavano, al revelar que le dijo al presidente Mauricio Macri que buscará su "destitución por juicio político", aunque horas después de compartir un acto con el mandatario decidió posponer la presentación del pedido en el Congreso para "distender esta situación".

"Yo no le pedí ni le voy a pedir la renuncia del ministro Garavano al Presidente", reiteró esta tarde Carrió en mensajes por Twitter luego de que por la mañana asegurara que se iba a "a amigar" con Macri "cuando me lo saque a Garavano".

Al respecto, Carrió aclaró que la frase que usó en la presentación del programa Argentina Exporta "fue una broma" y ratificó: "No condiciono, ni disputo autoridad".

En ese marco, la diputada pidió "disculpas por la forma" pero ratificó su intención de pedir la salida de Garavano en el ejercicio de su "facultad de diputada de pedir juicio político a los funcionarios establecidos por la Constitución Nacional".

Si bien había anunciado que mañana mismo presentaría el pedido en el Congreso, esta tarde indicó que "en aras de distender esta situación voy a posponer por unos días la presentación del Juicio Político que ya hemos elaborado".

Macri y Carrió coincidieron esta mañana por primera vez en público tras el enfrentamiento de la líder de la CC con el ministro de Justicia, al participar en el CCK del lanzamiento del programa Argentina Exporta; y si bien no dialogaron, intercambiaron un tibio abrazo para tratar de descomprimir la tensión que provocó la diputada, la semana pasada, al poner en entredicho la conducta de Garavano.

En un tono conciliador, al cerrar el acto, Macri pareció dar un guiño a la diputada, que lo escuchaba desde la platea, al enfatizar que el fomento de las exportaciones no es "una visión sólo del Presidente" sino de todo Cambiemos; y destacó: "Por eso la doctora Carrió estuvo viajando por el país, y hoy nos acompaña".

Por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, opinó que "nadie debe condicionar al Presidente" y señaló que "el Presidente desde el minuto uno ha luchado contra la impunidad y la corrupción".

También la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se pronunció en el mismo sentido, al asegurar que Macri "es el principal motor de la lucha contra la corrupción y la persona que más ha hecho por la transparencia en nuestro país".

Durante la mañana, Carrió había profundizado sus críticas hacia Garavano en declaraciones a radio La Red, y reveló: "Yo no le pedí la renuncia (de Garavano) al Presidente, pedí su destitución por juicio político".

"Estoy bien con Macri, salvo obviamente la diferencia en materia de impunidad que creo que se va a ir resolviendo", aclaró.

La diputada insistió con que para ella "la impunidad no es negociable. Hubo muchas cosas raras y yo en eso no tranzo, así que ahí también tiene que haber línea recta y no doble juego".

"Ya se van a resolver las cosas. A mí no me importan las personas. Pero tiene que haber una línea y un eje y muy coherente en términos del fin de la impunidad", insistió la diputada.

El enfrentamiento de Carrió con Garavano se inició la semana pasada luego de que el ministro dijera que para un país "nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente", en medio del nuevo procesamiento con pedido de prisión preventiva de ristina Fernández de Kirchner, tras lo cual la legisladora anticipó que su bloque pediría el juicio político del funcionario.

"Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes", había señalado Carrió y difundió una carta a través de las redes sociales, en la que advirtió que "una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre".