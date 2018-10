“Lamento perder el tiempo con estas cosas porque ellos tienen los votos políticos, pero hay que ver qué dice la gente”

Tal como se informó en la edición de ayer, Osnaghi había viajado en la tarde del martes con destino a Buenos Aires. “Cuando me fui, supuestamente ya estaba cerrado el acuerdo y por eso consulté si podía firmar el abogado en mi representación porque ya me había inscripto en unas capacitaciones destinadas a municipios. Pero después me entero de que vinieron (los concejales) con otros planteos e hicieron caer lo que ya habíamos consensuado.

Pero a raíz de lo sucedido, en estos momentos estoy regresando ya a Corrientes. Tuve que adelantar el viaje y suspender las actividades programadas”, expresó el Jefe comunal que por ahora está suspendido por el Concejo. Con respecto a esto, expresó que si bien aún no tuvo en su poder ninguna notificación, “estoy al tanto de la medida porque permanente estoy en contacto con Alba (Vasque)”.

No obstante, afirmó que ayer su representante legal ya realizó una nueva presentación en el Superior Tribunal de Justicia. “Después de que planteé el conflicto de poderes por el presupuesto, ya había incorporado otras medidas que adoptaron y que afectaban la relación institucional. Y ahora sumamos esta suspensión porque entendemos que todo está unido. Por dar un ejemplo, en febrero se reunieron en extraordinaria para reglamentar justo lo referente al juicio político”, consideró Osnaghi. Pero más allá de acudir a la Justicia, aseveró que cuando llegue el día de su descargo -viernes 25 a las 10- presentará toda la documentación que acredita que no cometió anomalías.

“Lamento perder tiempo con estas cosas, simplemente porque ellos tienen los votos políticos. Pero hay que ver qué dice la gente. Que siga siendo intendente no depende de ellos sino de todos los pobladores de Paso”, remarcó Osnaghi. Al mismo tiempo, aseveró que “ahora la voy a acompañar a Alba (Vasque). Contamos con el apoyo del Gobierno provincial e inclusive del titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo”.