María Cáceres, madre de la penitenciaria fallecida al complicarse su estado de salud por tragarse una bombilla, comentó que “a las tres semanas recién me avisaron que a mi hija le pasó eso y que estaba postrada en la cama, el sábado me fui a verla. Me dieron una hora de visita”.

“El domingo no tuvo visita por castigo y ese día me llamaron para decirme que pregunte por mi hija en el (hospital) Vidal, y me dijeron que ella estaba bien, que la estaban examinando. La llevaron en una camilla, sin oxígeno, sin nada.

El Pelletier tiene la culpa porque cuando la bajaron de la camilla en el Vidal, mi hija ya estaba fría como un animal, con el ojo para arriba”, describió en declaraciones radiales.

Asimismo, la madre sostuvo que “los del Pelletier le culpan a los del hospital que no la querían atender y desde el hospital le tiran la pelotita a los del Pelletier. Se apuraron y ahora quieren tapar todo, yo no voy a parar hasta que se haga justicia”.

“Yo no voy a dejar impune la muerte de mi hija, ella era sana en el Pelletier, todos la querían, era una buena chica”, concluyó María Cáceres.