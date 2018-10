Amenazó a Macri y Vidal por Facebook y lo detuvieron

n La Policía Federal detuvo a un hombre que amenazó al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal a través de Facebook.

El operativo a cargo de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la PFA allanó la casa donde vivía el joven de 21 años, de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

El imputado realizó la amenaza desde su usuario apodado “Copetín” el día 26 de septiembre, donde escribió: “Este es un rifle Barret, calibre 50. El que me consiga este, con sólo dos municiones, prometo bajar al boludo que tenemos como presidente Macri y a la conchuda de Vidal”.

“No vamos a aceptar ningún tipo de intimidación. No hay lugar para estos mensajes y por eso vamos a seguir trabajando, junto con las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.

En el operativo donde se detuvo al acusado, también incautaron un arma de aire comprimido marca Robin Hood, así como un celular marca Samsung con chip, con el cual publicó la amenaza.