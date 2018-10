Antes del veredicto, el ex ministro se comparó con Jesús y culpó a Macri

El detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo ayer a la mañana sus últimas palabras antes del veredicto en el juicio oral por la Tragedia de Once. “Sé claramente dónde estoy y el motivo. Es una decisión política del presidente Macri”, señaló De Vido desde la cárcel de Marcos Paz a través de una videoconferencia. Y terminó citando el evangelio: “Alabado sea su nombre”. “Estoy acá debido a la perversa persecución política, mediática y judicial de la que soy objeto desde diciembre de 2015”, dijo. “Sé claramente dónde estoy y el motivo. Es una decisión pollita del presidente Macri”, agregó e incluyó en su crítica al ministro de Justicia, Germán Garavano, y a la diputada Elisa Carrió, aunque sin nombrarlos.

Citó a Perón y a Néstor Kirchner, llamó “inepta” a Laura Alonso, titular de la OA y citó el evangelio con una referencia a Jesús y Poncio Pilato. “Sin justicia no habrá paz para las víctimas. Si no lo hacen los hombres, el Señor lo hará. Alabado sea su nombre”, terminó De Vido.