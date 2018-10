Daer confirmó que la CGT evalúa otro paro general antes de fin de año

El triunviro de la CGT Héctor Daer confirmó que la “mesa chica” de la central obrera evalúa proponer al Consejo Directivo la realización de la quinta huelga general contra el Gobierno de Mauricio Macri para rechazar los sucesivos aumentos de tarifas de los servicios públicos.

“No descartamos un paro ni una movilización antes de fin de año”, dijo Daer en diálogo con AM 530. Según anticipó Ambito Financiero, la fecha prevista sería mediados de noviembre, y a diferencia de las otra medidas de fuerza, en esta ocasión será por 36 horas. “El Gobierno está mirando para otro lado. El 50% de la población no se está alimentando bien”, aseguró el gremialista.

“Tenemos una agenda cada vez más precisa, una agenda acotada pero de emergencia que creemos que tiene que pasar por conservar el empleo, la apertura de paritarias para que no caiga el poder adquisitivo, y establecer una suma de emergencia para jubilados y trabajadores”, expresó.