El PL quiere que la Municipalidad le condone una deuda

El Concejo Deliberante tratará hoy un proyecto en el que el Partido Liberal solicita a la Municipalidad que se le condone una deuda por impuesto inmobiliario que rondaría los 72 mil pesos y además pide la eximición del pago de tasas municipales, “por ser una entidad sin fines de lucro”.

El expediente N° 53.P-18 fue analizado por la Comisión de Hacienda, que preside el liberal Julian Mirando Gallino, que aconsejó sanción favorable al proyecto de ordenanza que establece “condonar las deudas, en concepto de Impuestos Inmobiliarios Municipales y Tasas por Servicios de Inmueble en la propiedad sede del Partido Liberal”.

El Litoral fue hasta el Concejo para acceder al expediente pero los empleados legislativos negaron el acceso al proyecto por “una orden de arriba”.

“El proyecto no se puede ver porque no es público, al menos que lo autorice el secretario del Concejo”, dijo una empleada.

Por normativa la prensa puede acceder a los expedientes un día antes de la sesión. Además el secretario del Concejo, Fabrizio Sartori, no estaba. “Ya debería estar acá pero es probable que no venga”, respondieron las empleadas legislativas ante la consulta de este medio.