Es ley la creación de la empresa estatal de comunicaciones que promovió Valdés

El oficialismo provincial logró un apoyo unánime ayer para sancionar en tiempo récord el proyecto de ley que crea la empresa estatal de comunicaciones que promovió el gobernador, Gustavo Valdés.

La iniciativa había sido aprobada con cambio en el Senado el jueves pasado y en menos de una semana, la Cámara de diputados decidió tratarla y aprobarla sobre tablas.

Los cambios que le había realizado la Cámara alta no fueron sustanciales por lo que no hubo objeciones de la oposición.

Ello quedó claro al momento de tratarse la iniciativa, ya que fue el diputado peronista Martín Barrionuevo el primero en hablar y explicar que los cambios realizados por los senadores no fueron sustanciales y apenas de forma.

En tanto, Horacio Pozo legislador de Encuentro Liberal (ELI) aclaró que los cambios “eran casi redundantes”, ya que consideró que al crear una sociedad anónima en los que hay fondos estatales, el Gobierno debía rendir cuentas siempre.

Además el diputado radical Manuel Aguirre agradeció el acompañamiento de todos legisladores y consideró que “esta es una ley que necesita la provincia para avanzar en la modernización”.

El proyecto de ley necesitaba de los dos tercios de la Cámara baja para ser incorporado al orden del día. Se habilitó su tratamiento y se aprobó por unanimidad.

El proyecto crea la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria “Corrientes Telecomunicación Sapem”, que tiene como objetivo mejorar la conectividad de internet en toda la provincia.

Desde las distintas bancadas ponderaron la iniciativa, entendiendo que se trata de “progreso, futuro, inclusión y modernización”, tal los conceptos escuchados, previo a la aprobación por unanimidad.

El expediente establece que el Estado no podrá tener una participación inferior al 60% de capital social. Además, los integrantes del sector privado podrán incorporarse mediante licitación pública, normado por la Ley Nº 5.571 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial.

En el caso de la prestataria correntina, las erogaciones se asignarán desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Coordinación y Planificación, actualmente a cargo de Horacio Ortega, quien será responsable de las gestiones para su constitución.

La empresa tendrá un capital inicial de $150 millones y únicamente la Asamblea Extraordinaria podrá autorizar hasta un quinto de aumento para ese capital inicial.

La compañía tendrá por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, comunicación audiovisual y todo lo referente a tecnologías de la información, en el marco regulatorio actual o los que pudieran incluirse y reglamentarse en el futuro bajo normas nacionales e internacionales de calidad, de tal manera que permita la comercialización, su producción y la distribución nacional e internacional de tales tecnologías.

El proyecto, además, autoriza al Ejecutivo a transferir la propiedad de muebles e inmuebles, los cuales estarán exentos de impuestos.

La entidad tendrá como fin la prestación de servicios en el sector, y en sus considerandos, el proyecto prevé que estará a cargo del “diseño, administración y la ejecución de políticas gubernamentales”.