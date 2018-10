Keiko Fujimori, detenida por lavado en la campaña

La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida este miércoles tras una petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú en el marco de una investigación por supuesto manejo irregular de fondos de la campaña de la formación en las elecciones de 2011. La poderosa política peruana quedará bajo arresto preventivo durante 10 días. La orden de detención por este mismo caso -conocido popularmente bajo el nombre de caso cocteles- fue dictada por el juez Richard Concepción y afecta a otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, es la primera fuerza política en el Congreso peruano, donde ejerce de oposición al Gobierno de Martín Vizcarra.

La hija mayor del autócrata Alberto Fujimori -que gobernó el país sudamericano entre 1990 y 2000 y que también está hoy en problemas judiciales, tras la reciente anulación de su indulto- fue arrestada en Lima después de acudir a un tribunal para ser interrogada junto a su esposo, el norteamericano Mark Vito, en una diligencia fiscal de la que se había ausentado en varias ocasiones.

La justicia peruana investigaba presuntas aportaciones a la campaña electoral de la heredera política del fujimorismo por parte de la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de una red de cobro de sobornos a cambio de obra pública en todo América Latina. Tras la reciente anulación de la medida de gracia a Alberto Fujimori -ordenada la semana pasada por un juez-, la detención de su hija supone un duro golpe para la mayoría fujimorista en el Congreso.

Tanto Marcelo Odebrecht, primer ejecutivo de la empresa brasileña cuando se produjeron los supuestos pagos, como su ex representante en Perú han reconocido a la fiscalía del país latinoamericano que la firma aportó dinero a la campaña de Keiko. La detención preliminar ordenada por el juez Concepción a raíz de la petición del fiscal es similar a la que ambos tramitaron el año pasado para el ex presidente Ollanta Humala.