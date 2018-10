Nequi Galotti se fue del Trece por la salud de su marido

La ex modelo Nequi Galotti, contó por qué abandona por tiempo indeterminado Los ángeles de la mañana, el programa que conduce Angel de Brito todas las mañanas por El Trece. Y justificó así que su salida del ciclo tiene que ver con los problemas de salud que atraviesa su marido, Bartolomé Mitre, y no con su reciente pelea con su compañera Yanina Latorre. “Estoy con licencia, es por unos días, me tengo que dedicar un poco a cuestiones privadas. Me tengo que dedicar a mi familia que necesita más tiempo de mí. Voy a extrañar todos estos días a LAM porque me encanta trabajar con Angel, con sus comentarios te enseña y te da escuela. Siempre fui feliz”, explicó Nequi.

Sobre su situación familiar, argumentó que “este es un momento en que necesito más una palmada en la espalda, si bien el trabajo ayuda, ahora es más fácil cuando tenés cuestiones familiares, un gesto cariñoso es reconfortante y es lo que estoy necesitando en este momento”.

Con respecto a las dos peleas al aire con su par del programa, Yanina Latorre, donde hubo pases de facturas y reproches por comentarios en las redes sociales, manifestó: “Me da lástima porque a Yanina siempre la banqué y la respeté con todas su formas, y lamento que ella no me haya conocido como la mujer que soy, no hubiera querido que todo esto pasara”.