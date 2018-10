Paro nacional y reclamo por suba del boleto del transporte urbano

Ante la medida de fuerza convocada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) ante la falta de pago de los haberes de choferes del servicio de trasporte de pasajeros de diferentes provincias y ante el fracaso de la conciliación obligatoria que se dictó para ayer en la Secretaría de Trabajo de la Nación, la medida de fuerza se repitió y volvió a afectar a miles de usuarios.

Y si bien a nivel nacional se mantienen firmes en el reclamo y la continuidad de la medida por el incumplimiento en el pago de los haberes de acuerdo a las paritarias acordadas a nivel local, el gerente de Ersa, Javier Harfuch, en diálogo con El Litoral reiteró la necesidad de una actualización en el precio de la tarifa plana, dado los altos costos que están insumiendo para poder cumplir con el servicio.

En cuanto al paro nacional que se viene realizando desde el lunes, Harfuch dijo que “si bien la medida que llevan a cabo los trabajadores es en solidaridad con otros compañeros de otras provincias, nuestra situación sigue siendo crítica. Corrientes es la segunda ciudad con el boleto más barato del país, la primera es Santiago del Estero”.

“Hemos solicitado varias veces a la Municipalidad la necesidad que tenemos sobre el incremento del boleto, pero no hemos tenido respuesta, e incluso hemos aportado dos posibles tarifas y no hablamos de reducción de beneficios, sino de absorción por el Estado, mediante algún subsidio”.

Por último, en cuanto a los subsidios dijo que “ese es otro tema, en un plazo no mayor a 60 días la Nación dejará de pagar los montos, y desde la Provincia no tenemos novedades, y si no se hacen cargo tendríamos que hablar de un boleto a $40”.