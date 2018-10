Presentación oficial para Lampe en Boca

"Si antes Boca era la mitad más uno, ahora es la mitad más 11 millones”, dijo ayer en su presentación oficial en Boca el arquero Carlos Lampe, al brindarse con su país entero a la hinchada que ahora lo cobija tras dejar Huachipato de Chile.

El arquero que llegó para cubrir la baja por lesión de Esteban Andrada, asegura que va a pelearle el puesto a Agustín Rossi: “Llego cargado de ilusión. Voy a trabajar para conseguir el objetivo al que me he unido”.

Tal es el compromiso que tiene con Boca que se bajó de la convocatoria a la selección. “Le dije a César (Farías, DT de Bolivia) que hasta el jueves no podía sumarme. Me entendió, me apoyó, y decidimos que esta vez no fuera. Ahora me toca estar aquí”, dijo en la conferencia que brindó junto al secretario Gribaudo a modo de presentación oficial. “Tengo tiempo para demostrarle a Guillermo que no se ha equivocado al traerme”, avisó.

Frases de conferencia

- “A meterle, a entrenar duro, a pelear por el puesto”.

- “Vengo con ritmo futbolístico y confianza, eso me ayuda”.

- “Me han recibido de la mejor manera, se nota que hay un muy buen grupo”.

- “Hoy por hoy lo primordial es Boca”.

- “Tengo que ganarme la posibilidad de quedarme en este club tan maravilloso”.

- “Dar seguridad es fundamental en mi puesto”.

- “El mensaje que le doy a mis colegas bolivianos es que trabajen mucho, que se esfuercen”.