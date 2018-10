Scaloni afronta su tercer partido con la Selección

A un día del partido, el director técnico interino del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni confirmó el equipo que irá hoy desde el inicio ante Irak.

Los elegidos son Sergio Romero, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Maximiliano Meza, Franco Vázquez, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul.

El amistoso, vale señalar, se disputará este jueves en el Prince Faisal bin Fahd Stadium de Arabia Saudita, desde las 14,45.

En la convocatoria para esta gira, Scaloni diagramó un plantel en el que sobresalen las presencias del defensor del Tottenham Juan Foyth, De Paul (Udinese) y Roberto Pereyra (Watford), además del regreso de Nicolás Otamendi.

El equipo albiceleste enfrentará hoy a Irak y el martes 16 protagonizará el clásico sudamericano ante Brasil en el King Abdullah Sports City, ambos cotejos programados a las 20,45 (14,45 de Argentina).

Nuevamente se registran las ausencias de Lionel Messi, Gabriel Mercado, Angel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

En cuanto a los nuevos convocados, Foyth -ex defensor de Estudiantes de La Plata- y De Paul, ex Racing y de gran temporada en Udinese, tendrán su debut con la la Selección, mientras que el ex mediocampista de River y revelación de la Premier League con el Watford, Pereyra, volverá al combinado nacional después de 3 años.

Ante México

Por otra parte, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó que llegó a un acuerdo con la AFA para jugar dos partidos amistosos en noviembre, ambos en nuestro país.

Los mismos, según cita la web del “Tricolor”, serían el 15, 16 ó 17 de noviembre y el segundo el 20 del mismo mes, con sede y horario a confirmar.

“Hemos llegado a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino para los partidos de la fecha Fifa en noviembre, para el sábado 17 y el martes 20, en ciudad por definir. Estamos muy contentos por el rival y por jugar de visitantes en este país y poder tener este momento tan relevante”, comentó Beatriz Ramos, directora de comunicación e imagen de la federación mexicana.