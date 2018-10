Sin definiciones sobre Presupuesto, los gobernadores del PJ apelaron al discurso de la unidad

Gobernadores del PJ realizaron ayer un cónclave en Buenos Aires para seguir de cerca el avance del proyecto de Presupuesto 2019 que la mayoría de ellos acordó con el Gobierno, mientras toma impulso el armado de un acto de “unidad peronista” en Tucumán por el Día de la Lealtad.

Los mandatarios de diez provincias celebraron la marcha atrás en el aumento del gas anunciada por el Gobierno, pero no pudieron definir una estrategia compartida de cara al presupuesto.

La sede del encuentro fue la casa de Tucumán en Buenos Aires, con el gobernador de esa provincia, Juan Manzur, como anfitrión, el mismo rol que oficiará el 17 de octubre cuando reciba en su provincia a un grupo de peronistas, con particular adhesión sindical. La CGT y los gremios de las 62 Organizaciones, con el gastronómico Luis Barrionuevo al frente, garantizarán una nutrida delegación, pero el impacto no será el mismo sin una cantidad importante de gobernadores, en una fecha sensible a la historia del peronismo.

Uno de los pocos avances del cónclave de ayer, en términos operativos, fue que los mandatarios acordaron juntarse una vez por semana en la Capital, con la mira puesta en la discusión presupuestaria y lo que vendrá. El próximo encuentro será el miércoles 24 en la Casa de Chaco.

Es el mismo día que el Gobierno nacional espera aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2019.