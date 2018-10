Vasque asumió como intendenta provisoria y Osnaghi anexó su sanción a la causa en el STJ

Debido al tumulto que se generó después de que el Concejo de Paso de la Patria aprobó el dictamen de la comisión investigadora que establecía la continuidad del juicio político y suspensión del intendente Guillermo Osnaghi, la sesión que se desarrollaba en la noche del último martes pasó a un cuarto intermedio hasta ayer. Al reanudarse, aprobaron los escritos a través de los cuales notifican que prosigue el enjuiciamiento. Tomaron juramento a la viceintendenta como titular interina del Ejecutivo y el vice 2º del Legislativo se hizo cargo de la presidencia del recinto.

En paralelo, Osnaghi ya anexó su sanción al conflicto de poderes que tiempo atrás planteó en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

“Con cinco votos a favor y una abstención, ya anoche (martes) quedó aprobado no sólo que se va a continuar con el juicio político por presunto mal desempeño y conducta indebida, sino que además el Jefe comunal está suspendido de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de la Carta Orgánica. Si bien quisieron instalar la duda, eso ya estaba aprobado”, afirmó el concejal Carlos Romero a El Litoral. En este punto, su par Jorge Sicardi aclaró que “sólo restaba aprobar el texto de la resoluciones a través de las cuales se le comunica al Ejecutivo lo resuelto y otros documentos que son parte del procedimiento en este tipo de casos”.

La decisión de pasar a un cuarto intermedio y retomar hoy la sesión a partir de las 7, argumentaron, respondió a que “se generó mucho tumulto después de que se aprobó la continuidad del enjuiciamiento. Hubo agresiones verbales contra nosotros (concejales) por parte de algunas personas que estaban en el recinto e inclusive físicas a un edil”, señaló Romero.



Segunda jornada

Si bien la actividad legislativa se reanudó a la hora anunciada, como un par de concejales no podían asistir por compromisos asumidos con anterioridad, la mayoría de los integrantes del recinto resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta las 10. A esa hora, ya con la participación de la totalidad de los ediles y bajo la presidencia de la viceintendenta Alba Vasque, continuaron con la sesión iniciada en la tarde del último martes.

En este contexto, Sicardi en diálogo con este diario contó que “se aprobó el formato de las resoluciones sobre lo aprobado en la noche del martes. Se hicieron dos, la Nº 66, en la cual se transcribió lo de la continuidad del enjuiciamiento, y la Nº 67, a través de la cual se le comunica la suspensión al Intendente”.

Cada una de estas medidas, como así también la redacción de las notificaciones de la sanción, ya fueron transcriptas al libro de acta “que como se escribe a mano, nos demandó tiempo, pero queríamos hacerlo para que quede todo registrado y que así no existan dudas al respecto”, acotó Romero. Luego, indicó que dos concejales fueron comisionados para comunicarle lo resuelto en el Concejo, tanto al secretario de Gobierno como así también -formalmente- a Vasque. Considerando en este punto que dicha funcionaria debía hacerse cargo del Ejecutivo municipal.

Precisamente, minutos después de la notificación, Vasque juró como intendenta interina y el vicepresidente segundo del Concejo, Fernando Bravo, se hizo cargo de la presidencia del Legislativo local.

Acto seguido, pasaron a un cuarto intermedio hasta las 16.30. “Ahora solamente se completaron trámites administrativos, porque había que hacer el envío de la carta documento y también de la cédula al domicilio de Osnaghi. De esta forma se cumplió con las cuatro vías de notificación que se habían definido. Y ahora sí se cerró la sesión”, afirmó ayer, aproximadamente a las 18.35, el concejal Sicardi.

Por último, Romero destacó que “esta vez la sesión fue tranquila. Sucede que ayer (martes) sólo había policías afuera y la puerta del recinto estaba cerrada, entonces adentro se generó todo un tumulto debido a las expresiones de algunas personas. En cambio, hoy (miércoles) los efectivos estaban en el interior, por eso, si bien también había vecinos, todo se desarrolló en el marco del respeto”.