Pidieron la detención y el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner

"Yo hago mi trabajo, ahora los senadores deberán hacer el suyo", aclaró el representante del Ministerio Público fiscal en diálogo con radio Mitre. Moldes remarcó: "Yo creo que corresponde el desafuero, está habilitado, y los senadores tienen que hacer su trabajo".

Moldes señaló que "no soy un extraterrestre que dejé estacionado en la esquina el ovni, y sé las dificultades políticas, pero la política es mutable. No es una fotografía pétrea, inmodificable. En consecuencia, algunos tenemos la obligación de, día a día y repitiendo lo que creemos que justo y necesario, trabajar para que algún día suceda".

En este punto, se refirió a la resolución que absolvió al ex presidente Carlos Menem en la venta de armas a Ecuador y Croacia.

"Allí se puso fin a una investigación de 23 años, algo absolutamente inaceptable, y lo que digo es, a las partes involucradas en esta instancia, a la Cámara, a los defensores, a los que están pidiendo prórroga, yo no voy a pedir prórroga, porque la celeridad en la Justicia que con tanta razón se nos reclama, se arregla trabajando", aseguró el fiscal.

Y agregó: "Así que puse a toda la gente trabajar el fin de semana, y dije, yo me presento el miércoles como sea, por qué es la forma en que las cosas no se retrasen y cortar con las 'manganetas' y artilugios de los estudios jurídicos, que no son más que fábricas de prescripción de la acción penal".

Moldes remarcó sobre el tema: "Lo que digo en esta resolución es, eso pasó (dilación en la Justicia), bueno, en esta causa que no pase y que cada uno cumpla su función con su papel y sus obligaciones procesales que le corresponden, en tiempo y forma".

Apuntó además que "tenemos un recurso de apelación que interpusieron los fiscales (Carlos) Stornelli y (Carlos) Rívolo", y "tenemos un acuerdo con los lineamientos generales de esta resolución de ( el juez, Claudio) Bonadio que corona dignamente toda esta etapa de la investigación, que es importantísima y que es probablemente la más importante y más grande que recordemos en la historia judicial argentina".