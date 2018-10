La Municipalidad acercó múltiples servicios a los vecinos del Doctor Montaña

La Municipalidad de Corrientes realizó este viernes un nuevo operativo en el barrio Montaña. La intervención tuvo lugar en el predio ubicado por la calle Alcorta, en inmediaciones del asentamiento. El intendente Eduardo Tassano recorrió el lugar y dialogó con los vecinos, quienes pudieron acceder a prestaciones médicas, trámites y múltiples servicios.

“A través de este operativo acercamos servicios de salud, trámites, gestiones de Anses, actualizaciones de DNI, gestiones que tienen que ver con la asignación universal y las libretas de vacunación de los niños, además de servicios veterinarios con vacunación y castraciones de mascotas. Todos estos trámites, que generalmente se hacen en el centro, los acercamos a los vecinos de la comunidad”, destacó el intendente.

En la oportunidad, los vecinos pudieron acceder además a la garrafa social, con precios accesibles. “También incorporamos este programa, con el objetivo de estar cerca de los vecinos en los lugares donde más se necesita, en esta labor conjunta con los equipos de la Provincia y la Nación”, señaló Tassano.

El secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, acompañó al intendente y a los vecinos: “Con el operativo de delegaciones móviles buscamos llegar de manera directa y cercana a la población más vulnerable. Lo más importante es que acercamos todos los servicios a un solo lugar, cerca de sus casas”, destacó el funcionario.

En ese contexto, los vecinos del lugar se mostraron contentos con la iniciativa. Así lo expresó Mercedes Gonzalez, una joven habitante del barrio: “Son excelentes los servicios, hay mucha gente que no consigue turno o no puede ir al centro; entonces, así tienen la posibilidad de acceder acá en el barrio para hacer sus trámites. Hacía falta esto hace rato”, dijo. Por su parte, otro de los vecinos, Pedro Insaurralde, señaló: “Me parece muy bien este operativo, porque no tengo movilidad y pude hacer mi DNI y atender a mi hijo con los médicos acá en el barrio, en un ratito. El centro nos queda lejos y esto nos hace todo mucho más fácil”, valoró.



MÚLTIPLES SERVICIOS

En el lugar se ofrecieron servicios de salud, una de las iniciativas más solicitadas. Personal del Ministerio de Salud Pública provincial realizó vacunaciones antigripales y completó calendarios de vacunación. Asimismo, se hicieron análisis clínicos y atenciones odontológicas. Los vecinos también accedieron a controles de peso y estatura, control de presión arterial, entre otras acciones sanitarias y de prevención.

El operativo incluyó la presencia del programa Mascotas Saludables que lleva adelante la Dirección General de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal. Se ofrecieron atenciones veterinarias gratuitas: vacunaciones, controles sanitarios y esterilizaciones.



OBRAS DE ENRIPIADO E INFRAESTRUCTURA

Paralelamente al operativo, la Municipalidad de Corrientes avanza con las tareas de enripiado y mejoramiento vial, que son acompañadas por desmalezamiento y limpieza de canales. Las tareas se realizan sobre la calle Aguirre, y se prevé alcanzar las 30 cuadras de ripio, de las cuales 17 ya fueron completadas.

Se trata de una iniciativa impulsada por el gobernador Gustavo Valdés, llevada adelante entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Corrientes para el desarrollo de trabajos de mejoramiento urbano en la ciudad.

Las obras de enripiado incluyen tareas para mejorar las condiciones generales de las calles. Se realizaron trabajos de nivelación, cota, optimización de bases y desagües, para que el ripio permanezca en condiciones a lo largo del tiempo. Además, se avanzó con el zanjeo, limpieza y desobstrucción de canales a cielo abierto.