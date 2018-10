Confirman la pena a 4 años y medio para Menem y de 3 años y medio para Cavallo

La Cámara Federal de Casación confirmó este viernes la condena a 4 años y seis meses de prisión al ex presidente Carlos Menem por el pago de sobresueldos durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.



El tribunal decidió de igual manera en el caso del ex ministro de Economía Domingo Cavallo, al confirmarle la pena de tres años y medio de prisión.



En cambio, el ex ministro de Justicia de Menem, Raúl Granillo Ocampo, fue absuelto en la misma causa.



El ex presidente Menem no quedará detenido por sus fueros parlamentarios, ya que es senador nacional por La Rioja.



Cavallo, por su parte, no quedará detenido porque aún tiene como instancia presentar un recurso extraordinario para intentar ir a la Corte Suprema.



Dos camaristas de la Sala II de Casación Penal confirmaron las condenas a Menem y a Cavallo por el pago de sobresueldos en la década del '90: Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, votaron por rechazar los recursos interpuestos por las defensas y dejar firmes las condenas que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4.



El tercer camarista de Casación, el juez Eduardo Riggi, votó en disidencia por declarar la prescripción de la causa.