Macri anunció una nueva ley de alquileres y un tope a la cuota de los créditos UVA

El presidente Mauricio Macri anunció hoy que el Gobierno, con el fin de dar previsibilidad a amplios sectores de la clase media, pondrá "un tope" a la cuota UVA de los créditos hipotecarios, a los que accedieron más de 100.000 familias, y también que impulsará una nueva ley de alquileres para "cuidar a todos aquellos que alquilan".



El Presidente lo hizo al anunciar un conjunto de medidas habitacionales dirigidas a “dar soluciones a la clase media que da impulso al país y que está haciendo un enorme esfuerzo”.



El jefe de Estado, en un acto en la residencia de Olivos, dijo que “hacían falta más herramientas”, como “eximir de impuestos a quien construye viviendas donde más se necesita”, y remarcó que con esas medidas “impulsamos al sector de la construcción que da trabajo a un millón y medio de personas”, además de ponderar que “miles de pymes funcionan alrededor de la construcción”.



"Hay casi 100.000 familias que sacaron el crédito UVA, y muchos empiezan a temer por los aumentos", dijo Macri, y seguidamente anunció que el Gobierno decidió poner "un tope" a esos incrementos "para dar previsibilidad", al tiempo que prometió que "la cuota no se va disparar".



"Muchos empezaron a temer que se disparen las cuotas y el crédito se torne impagable, por eso hemos puesto un tope a los aumentos para darle previsibilidad", afirmó el Presidente.



Macri también se ocupó de la problemática de los aumentos de los contratos de alquiler de viviendas, y afirmó que pidió a su equipo que impulse un proyecto de ley para "cuidar a todos aquellos que alquilan, y sienten que también les falta previsibilidad".



En relación con los alquileres, dijo que "desde hace décadas que no hay una nueva ley. Por eso, vamos a presentar un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a temas como garantías, actualización, y espero que este tema avance pronto en el Congreso".



“Con esta suma de cosas se construye el futuro, con familias que acceden a nuevas oportunidades y lo estamos haciendo juntos”, subrayó.



Macri también remarcó que el Estado “estaba construyendo poco y muchas veces mal”, y mencionó en este tramo de su discurso a los créditos Fonavi, "que eran poco transparentes" y puntualizó que había “corrupción y clientelismo” en ese sector.



Por eso, destacó “el rol del Estado y que haya constructoras responsables con ganas de salir a la cancha, dando lo mejor de sí, para cumplir el sueño de la casa propia y todo lo que estamos haciendo”.



“Sabemos que falta, pero estas medidas van a ser un alivio para las familias, de eso se trata de gobernar", sostuvo el jefe del Estado, ya que, agregó, “dan soluciones, alivio y tranquilidad a muchas familias argentinas”.



Destacó también que durante este año se están construyendo "unas 60.000 viviendas, algo que no ocurría desde hace largo tiempo", además de asegurar que habrá mejoras para el acceso a la vivienda propia.



El Presidente anunció también que la Anses ofrecerá más beneficios y descuentos, y que el plan Procrear será "más justo".