López Desimoni encabezó un nuevo megaoperativo policial en barrios de la capital

El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni encabezó este viernes un nuevo megaoperativo policial de control en los barrios Apipé y Molina Punta. “No hay un minuto de descanso o de bajar los brazos”, aseguró el funcionario provincial en la jornada, que también tuvo paralelamente otras acciones similares en otros puntos de la ciudad, con sendos despliegues de efectivos y vehículos.

Siguiendo con la política de Seguridad del Gobierno de Corrientes de lograr erradicar los ilícitos, el ministro Desimoni, este jueves a la tarde, abrió paso a un nuevo operativo de las fuerzas policiales en dos barrios populosos de nuestra ciudad, Apipé y Molina Punta. En el mismo, participaron 120 efectivos, 10 camionetas, 20 motos más 10 efectivos de la policía montada, interviniendo también las diferentes fuerzas especiales de la Policía. La concentración de los efectivos se dio en la plaza Estado de Israel del barrio Apipé, donde partieron para los diferentes sectores de la zona recorrida en la ocasión.

Luego de las instrucciones impartidas por el ministro, los efectivos policiales comenzaron a recorrer las calles de los barrios para verificar la identidad de las personas, titularidad de vehículos por medio de los respectivos papeles y verificación por medio de internet del dominio entre otras cuestiones.

Desimoni acompañó en la caminata a los efectivos y vecinos de estos dos barrios salieron a su encuentro para plantearle las necesidades de seguridad que necesitan para vivir en un lugar sin inconvenientes delictivos.

Cabe señalar que simultáneamente por orden del Ministerio de Seguridad se realizan otros operativos en distintos barrios, los cuales en su conjunto se denominan “80/20”, dado que en los mismos participan el 80 por ciento de todo el personal policial de la ciudad capital y el restante 20, brinda apoyo desde las respectivas comisarías.

López Desimoni al hablar sobre el operativo policial en los dos barrios indicó que “estamos por transitar con todas las fuerzas de seguridad en un despliegue como se viene realizando en distintos barrios, aprovechando también para que los propios vecinos puedan conocer al Comisario de la jurisdicción, y para que de alguna manera haya una articulación con la ciudadanía en materia de seguridad”, informó el ministro López Desimoni en contacto con la prensa.

También expresó que es una manera de acompañar, para que “las fuerzas sientan el respaldo, ya que lo fundamental es mantener la presencia para la prevención, que es nuestra principal misión” y agregó que eso significa “estar en la calle, que la ciudadanía sepa que la Policía está trabajando y mantener esa vinculación con la ciudadanía”.

Respecto a los resultados que arrojan los operativos, el funcionario comentó que “son positivos, porque se detectan personas que tienen pedido de detención o móviles que no tienen la documentación, me refiero fundamentalmente a motos pero también a vehículos”. En ese marco manifestó que “tratamos de trabajar de manera de no provocar inconvenientes a aquellos ciudadanos que circulan con su documentación como corresponde, pero pedimos comprensión porque no hay otra manera de controlar si no es a través de estos operativos”.

En materia de seguridad, indicó que “estamos trabajando intensamente para presentar nuevo equipamiento, porque la Policía debe contar con todos los elementos necesarios para combatir el delito y es una decisión del gobernador Valdés también la incorporación de tecnología”. De esta manera dijo que se está trabajando en la actualización y optimización del sistema 911.

“Estuvimos días atrás en el Centro de Monitoreo de la ciudad de Buenos Aires, junto a otros ministros de seguridad de todo el país en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior y eso nos permitió conocer lo que es un sistema de avanzada”, relató Juan José López Desimoni, y en ese sentido informó que “nos van a visitar los que están a cargo de ese sistema para avanzar en la actualización del nuestro”. Por último afirmó que “en materia de seguridad no hay un minuto de descanso o de bajar los brazos, lo cual es el fruto del compromiso del Gobierno de Corrientes”.

Alarma vecinal

Asimismo, el ministro y otras autoridades inauguraron a las 19 una alarma bajo la modalidad del Sistema de alerta vecinal (SAV) en las calles las Violetas entre las Teresitas y los Alelíes del barrio Molina Punta, donde personal de Seguridad Ciudadana registró en la oportunidad y descargó una aplicación móvil para que los vecinos hagan uso del sistema, consistentes en: la posibilidad de la activación de una alarma sonora, que alerta simultáneamente a los vecinos y a la policía a través de una señal geolocalizada que se dispara por medio de teléfonos móviles.

Acompañaron al ministro Desimoni en este importante despliegue policial, el Jefe de la Policía de Corrientes, Comisario Félix Barboza; el Jefe de la Comisaría Novena, Comisario Inspector Ramón Alberto Gómez; los subsecretarios, de Seguridad, Guillermo Weyler y de Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez Sívori.