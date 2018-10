El cuarto paro de colectivos sorprendió a usuarios que esperaban desde temprano

Entre versiones de implementación de una medida de fuerza durante toda la jornada de hoy, que fueron desmentidas, se cumplió ayer el cuarto día de paro del transporte, desde las 22 de ayer hasta las 6 de hoy. Esta situación provocó que cientos de usuarios, luego de las 21, todavía estuvieran en las paradas céntricas aguardando la llegada de los colectivos, que por orden del sector empresarial, a las 22 ya debían estar en los galpones.

En la jornada de ayer, las demoras en la rehabilitación del servicio volvieron a afectar a cientos de personas que debían trasladarse a sus lugares de trabajo, colegios y demás ocupaciones, ya que según se supo, las unidades volvieron a circular después de las 7 de la mañana.

Tras el fracaso de una nueva conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Transporte de la Nación entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el sector empresarial que brinda el servicio, comenzó a circular el rumor de un paro general para el día de hoy.

Ante la posibilidad de que se paralizara gran parte de la ciudad, El Litoral dialogó con seis trabajadores del volante, los cuales coincidieron en la implementación de otro paro a partir de las 22, pero no negaban la posibilidad de que fuera general, incluso uno de ellos lo confirmó.

Entre las versiones que circulaban y lo expresado por los choferes, El Litoral siguió indagando y en contacto con el secretario de Movilidad Urbana de la Comuna, Jorge Sladeck, pudo saber que la semana entrante se llevaría a cabo una reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), pero que también desde el área comunal se encontraban a la espera de las medidas que iban a anunciar desde la UTA.

Y si bien en contacto con los medios, el gerente de Ersa, Javier Harfuch, habló de la difícil situación que viene atravesando el sector, pasadas las 18 desconocía la medida que tomarían desde la UTA. Los minutos fueron pasando y casi a las 19.30, el secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores del volante, Rubén Suárez, desmintió ante los medios la supuesta medida del paro general para hoy, que comenzó a sonar fuertemente en horas de la siesta, y dijo que “no sé de dónde salió esa versión” y aclaró que “en caso de que no tengamos respuestas, sí se agravarían las medidas”.

En este marco sostuvo que “vamos a avisar con anticipación para que la gente tome sus recaudos. Hoy continuamos con la medida de fuerza de 22 a 6 horas. Veremos mañana cómo continúa el conflicto”. Promediando las 21.15 y tras la desmentida del paro general para hoy, y la concreción de la medida de fuerza que se inició ayer a las 22 y que tendría que haber concluido hoy a las 6, El Litoral recorrió algunas paradas de colectivo y el panorama de incertidumbre y bronca se volvió a repetir, ya que en algunos puntos se pudo observar como las unidades circulaban, cerradas, en grupos y con las luces apagadas rumbo a los galpones de las firmas, mientras que muchos usuarios que desconocían el conflicto no entendían lo que sucedía.

“Por suerte toda la semana nos permitieron salir del instituto a las 20.30 para que todos podamos volver en colectivos a nuestras casas, pero ya avisé que si había paro mañana (por hoy) no iba a asistir; vivo en Molina Punta y trabajo en una escuela de las Mil Viviendas y para poder ir voy a tener que gastar más de $300 y no puedo hacerlo”, dijo una de las usuarias que permanecía en el lugar aguardando su colectivo, pero luego subió resignada a un remis tras una espera de más de media hora.

Vale recordar que la medida de fuerza se está llevando a cabo en todo el país, e incluso afecta el servicio interprovincial Chaco-Corrientes, en reclamo del pago de las paritarias acordadas para todo el sector de los trabajadores del volante, dado que sostienen que los subsidios no están acorde a lo pautado con los gremios, como así también en nuestra ciudad solicitan con urgencia una reactualización de tarifa ante la difícil situación que atraviesa el país en materia económica.

Por último, se debe considerar que en Capital el sector empresarial está solicitando un aumento de más del 100%, para que el boleto pase de $11 a $25,50, o de lo contrario las medidas de fuerzas se agudizarán ante la falta de solvencia y, en consecuencia, el incumplimiento del pago de los haberes a los choferes desde el mes próximo. También existe la posibilidad de un boleto que ronde los $17, si el Estado asume el pago de subsidios compensatorios.