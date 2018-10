En una reunión con autoridades, plantearon preocupación por robos en casas quintas de la zona de San Cayetano

El subsecretario de Seguridad, Guillermo Weyler y el de Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez Sívori, concurrieron a una reunión solicitada por un grupo de vecinos de San Cayetano, preocupados por los robos que se están registrando en casas quintas de la zona.

En un domicilio particular se realizó el encuentro con la participación de un número considerable de pobladores.

“Desde que está clausurado el puente Pexoa toda esa zona está muy oscura. Eso, sumado a que hay bastante monte, todo se hace más complicado porque además ahora están robando casas quintas donde saben que no hay personas en su interior”, contó a El Litoral una de las vecinas que participó del encuentro. Precisamente, en este marco, desde la fuerza de seguridad manifestaron que no tendrían denuncias registradas en la comisaría.

En este punto, hicieron hincapié en la necesidad de realizarlas para que en base a ello se puedan definir medidas.

“Ahora se creó un grupo de Whatsapp en el que están vecinos de esa zona, a través del cual alertarán a la Policía en el caso de observar hechos extraños que puedan indicar que se está produciendo o producirá algún hecho delictivo”, comentaron a este diario. Tras lo cual agregaron que “también indicaron que ya se construyó un 85% de la comisaría de San Cayetano y destacaron que, cuando se habilite, se podrá agilizar la respuesta por parte de los efectivos ante el alerta de un delito”.