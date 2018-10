Esperan ocupación hotelera del 60% en toda la provincia

Por el fin de semana largo que inicia mañana en el país, en Corrientes se espera una ocupación hotelera del 60%. Las ciudades más solicitadas son Capital, Paso de la Patria y Empedrado.

“Según un relevamiento previo, estamos teniendo para este fin de semana largo una ocupación del 60%. La mayor parte se queda hasta el martes. En Capital, Empedrado y Paso de la Patria tenemos una ocupación del 70% y en Paraná Sur y Norte un 60%; en el Iberá un 65%”, dijo a El Litoral el ministro de Turismo de la Provincia, Cristian Piris.

Cabe destacar que mañana se realizará Empedrado Rock de 16 a 3 con la participación de bandas correntinas pero también de Chaco, Formosa y Misiones. A la vez, también se espera una alta afluencia de pescadores.

En este sentido, remarcó que “en esta oportunidad vemos más equilibrio en las reservas hoteleras, estamos viendo el mismo nivel de reservas en varias localidades”. Si bien no tienen precisiones de los lugares de origen de los turistas, comentó que “se nota que hay más correntinos que viajan al interior para conocer su provincia”.

“Hay un compromiso con los hoteles para mantener los precios y no perder la demanda, se firmó un acuerdo con la asociación de hoteles a nivel nacional con el fin de no subir los costos y, este convenio también incluye a la provincia”, señaló.

Respecto a los paquetes turísticos que habían anunciado en el mes de febrero, dijo que “se está trabajando con agencias de turismo para ofrecer a aquellas personas que llegan en los vuelos que se están sumando como el de Córdoba para el mes de noviembre”. “Estos paquetes también incluirían en un futuro ofertas relacionadas a eventos como los carnavales y el chamamé”, adelantó el ministro Piris.

Cabe recordar que según un sondeo que publicó El Litoral el sábado pasado, en Capital los hoteles de cinco estrellas están con una ocupación superior al 80% para este fin de semana largo. Mientras tanto, otros de menor categoría (entre tres y cuatro estrellas) ubicados en el centro de esta ciudad tienen una demanda menor al 50%. Estos últimos esperan mejorar en estos días ya que sostuvieron que “reservan pocos días antes”.

A la vez, destacaron que los que más visitan Corrientes son personas de Buenos Aires y de otras provincias del país, luego siguen paraguayos, brasileros y en los últimos meses se sumaron los que vienen de Uruguay.

Cabe recordar que este lunes no es laborable por el feriado del 12 de octubre, que se traslada para ese día. El fin se semana largo siguiente, es el 19 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.

En diciembre hay feriado el 8, por la Inmaculada Concepción de María, pero cae un día sábado y no se traslada.

El 25, Navidad, es un martes, pero antecede un feriado puente turístico, es decir, un fin de semana extra largo. Luego, queda el 31 de diciembre que es un lunes, agregando el 1 de enero de 2019, por lo que se esperan varios días de descanso esos días.