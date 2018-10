Lavalle: reclamo vecinal por el constante olor nauseabundo que emana de la planta de tratamiento de líquidos cloacales

Pobladores de Lavalle que viven en los alrededores de la planta de tratamiento de líquidos cloacales manifestaron a este diario su malestar porque sostienen que las 24 horas deben soportar un olor nauseabundo proveniente de las instalaciones. Y en determinadas ocasiones también se registrarían derrames que llegarían al patio de viviendas e incluso hasta una calle.

Si bien hace aproximadamente 20 días expusieron esta situación en el recinto del cuerpo deliberativo, expresan que siguen sin tener una respuesta concreta.

“Ese día nos dijeron que las 24 horas habría personal en la planta, entonces si se corta la luz o si hay otro inconveniente, se toman las medidas necesarias para evitar los derrames, porque según nos manifestaron, eso se produce cuando las bombas no funcionan correctamente por algún motivo”, contó uno de los vecinos a El Litoral. Al mismo tiempo agregó que en esa oportunidad recibieron el compromiso de que serían colocados unos líquidos especiales que inhibirían el olor.

“Pero seguimos igual”, añadió otra de las lugareñas, quien remarcó que “cuando hay viento, el mal olor llega más lejos y somos más los afectados. No se imaginan lo que es vivir así, no podemos ni sentarnos afuera a tomar unos mates”.

En este contexto, otro de los vecinos comentó: “Cuando hay derrames es un peligro para los chicos y las mascotas, acá ahora tenemos a un perrito en tratamiento porque lamentablemente bebió de ese líquido que estaba en el patio”. Precisamente, para insistir con su reclamo, ahora están firmando un petitorio que presentarán a la Intendencia.

“Tocaremos todas las puertas que sean necesarias para que alguien solucione esto, no podemos seguir viviendo en estas condiciones”, aseveraron. Tras lo cual indicaron que la citada planta está emplazada dentro del casco urbano de la localidad.