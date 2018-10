"Todavía hay quienes no entienden que todos somos iguales ante la ley", dijo Frigerio

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió este sábado que "todavía hay quienes no entienden que ahora somos todos iguales ante la ley", luego de que el jefe del gremio camioneros Hugo Moyano dijera que el pedido de detención de su hijo Pablo era un intento por tapar el retroactivo de la tarifa del gas.



El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera solicitó ayer la prisión del vicejefe de Camioneros, Pablo Moyano, en una causa que investiga una supuesta asociación ilícita en el Club Independiente y su padre, Hugo, sosuvo hoy que ese pedido está relacionado "con el Gobierno y con el intento de tapar el desastre económico que están haciendo".



Ante ello, Frigerio rechazó esas acusaciones y señaló que "todavía hay quienes no entienden que ahora somos todos iguales ante la ley, que la Justicia es independiente".



Y, en diálogo con radio Mitre, aclaró que, en la actualidad, "no hay un Poder Ejecutivo como el pasado que le daba órdenes a la Justicia según su conveniencia".



"Estamos viviendo en una verdadera República, eso hay que entenderlo", insistió Frigerio.



De esa manera, el ministro rechazó las acusaciones del secretario general del sindicato de Camioneros que advirtió que su hijo no se encuentra en el país porque "está participando de un congreso internacional sindical".



El fiscal Scalera avanzó en la acusación contra Pablo Moyano en base a escuchas telefónicas y testimonios de detenidos. Uno de ellos es Pablo "Bebote" Álvarez, ex jefe de la barra brava.



Sobre el final de la entrevista, el ministro Frigerio remarcó una vez más que "somos todos iguales ante la ley", que "no hay favoritismo" y que "si la Justicia te llama, tenés que ir".



Según la acusación del fiscal, Pablo Moyano y un grupo que también incluiría a su padre Hugo y a Héctor Maldonado, secretario general de Independiente y protesorero de Camioneros, integra una organización que desde 2014 hasta 2017 defraudaron a la institución deportiva de Avellaneda.



Ahora el juez deberá decidir si continúa con las investigaciones en el sentido solicitado por el fiscal.