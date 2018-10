Camau: “El kirchnerismo es parte del pasado”

“Nunca voy a cerrar la puerta con nadie mientras haya diálogo y la visión política sea generar crecimiento y oportunidad para la gente”, dijo ayer el senador nacional Camau Espínola al ser consultado por su relación con el gobernador Gustavo Valdés.

“Si veo que la provincia no crece, voy a dar pelea”, sostuvo. El legislador reconoció que no tiene diálogo con Cristina Kirchner y consideró que “el kirchnerismo es parte del pasado”.

En un extenso diálogo con Radio Dos, Camau Espínola no evitó hablar de la relación con Gustavo Valdés. “Gustavo tuvo un tiempo de acomodarse y desde ahora debe poner en acción su plan de gobierno. Tiene una visión similar a lo que planteo, aunque hay una situación financiera desfavorable. Pero esto no quita tener un plan de desarrollo”, dijo.

Consultado sobre una posible coincidencia en materia política, dijo: “Hablar hoy a tres años falta mucho. Nunca cierro las puestas cuando existe un proyecto que genere desarrollo. Y de hecho muchas veces se hicieron alianzas o acuerdos que eran muy diferentes”.

“Ahora, si veo que la Provincia no crece voy a dar pelea, porque quiero una provincia distinta”, aclaró.

“Si hay un proceso que genera transformación voy a acompañar. No tengo una aspiración personal. Veo la política desde lo constructivo”, agregó.

Se le preguntó si compartiría un proyecto político con el actual Gobernador, el legislador nacional dijo: “Nunca voy a cerrar la puerta con nadie mientras haya diálogo, y que la visión política sea generar crecimiento y oportunidades para la gente”.