Desde telefonías de celular aclaran a sus usuarios quiénes deben registrarse

Durante la jornada de ayer, varios usuarios recibieron mensajes de texto de parte de sus telefonías de celular donde indicaron: “Te avisamos que no tenés que registrar tu línea; ya cumplís con la resolución de Presidencia de la Nación y Enacom”. Esto se dio porque desde Nación pedían que se registre la línea para que no sea bloqueada, ayer se recordó que sólo es para los que usan el servicio prepago.

Cabe recordar que con el objetivo de luchar contra el roba y venta ilegal de celulares, el gobierno anunció que los usuarios deberán registrar sus líneas prepagas antes del 18 de octubre para evitar ser bloqueadas. La campaña se llama “Tu línea es tuya” y fue lanzada por el Ministerio de Seguridad, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el Ministerio de Comunicaciones.

Para registrarse, sólo se deberá marcar *234#, responder una serie de preguntas y dejar el número de documento. En el caso de los Nextel, al *228.

No todos tienen que hacerlo, si el chip prepago fue adquirido después de mediados de 2017, el sistema automáticamente ya obligó al usuario a registrarse con su nombre y DNI.

El día jueves colapsó la línea para el registro.