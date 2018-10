Detalles del proyecto y reiteración de pedidos en la audiencia sobre tratamiento de residuos

Durante cuatro horas, ayer en la Escuela Nº 422 “Hugo Gauna” del Ingenio Primer Correntino (Santa Ana) se desarrolló la audiencia pública convocada por el Icaa como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto que propone instalar una planta de tratamiento de residuos. Se escucharon más detalles de cómo funcionaría, en tanto que los pobladores reiteraron algunos pedidos y propuestas.

A las 14 se abrió el espacio que estuvo liderado por el titular del Icaa, Mario Rujana, y del que participaron más de 20 oradores y también jefes comunales y pobladores de la zona.

Si bien varias de las posturas ya son públicas hace varias semanas debido a la controversia que se generó en torno al emplazamiento de la planta donde se realizaría el tratamiento de los residuos, esta vez se dieron a conocer más detalles y se sumaron otras voces.

El secretario de Ambiente de la Municipalidad de Corrientes, Julio Bartra, explicó en qué consiste el plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Mientras que un par de consultores ambientales que hicieron el Estudio de Impacto Ambiental (Esia) dieron más precisiones sobre el proyecto de la planta de tratamiento.

En tanto, el intendente de Riachuelo, Martín Jetter, manifestó la necesidad de que los municipios se unan y trabajen juntos para tratar de resolver la problemática que genera la falta de tratamiento de los desechos. Asimismo, comentó en que la localidad a su cargo ya comenzaron a realizar la separación de los residuos.

Mientras que el representante de la fundación Manos Verdes consideró que faltaban precisiones sobre algunas cuestiones y la necesidad de que el estudio de impacto ambiental también sea analizado tanto por la Universidad como por el Inta.

Fueron varios los pobladores -de distintas profesiones- que expusieron sus opiniones sobre el proyecto, quienes coincidieron en que están de acuerdo con el propósito de la planta, pero no con la ubicación. En este punto, reiteraron -entre otras cuestiones- que en la zona donde se construirían las instalaciones es donde desembocan las lagunas que hay en la jurisdicción de Santa Ana.

Participación

“En mi caso participé sólo como asistente, pero considero que fue positiva porque concurrieron muchas personas, no sólo las que expusieron. También, cada una de las partes pudo dar algunos detalles más de por qué adoptan determinada postura”, expresó la docente Alicia Canteros en diálogo con El Litoral. En este contexto, agregó que “creo que fue muy importante que haya quedado ratificado que los pobladores no queremos generar conflictos. No estamos en contra del tratamiento de los desechos, lo que consideramos es que está proyecto en un lugar que no es apto”.

Al igual que la docente, un numeroso grupo de habitantes e inclusive los intendentes Augusto Navarrete (Santa Ana) y Verónica Morales (San Cosme) escucharon a más de una veintena de oradores.

En tanto que el Icaa recepcionó preguntas por escrito referidas al estudio de impacto ambiental.

Con respecto a los pasos a seguir, Rujana había manifestado a El Litoral que “si bien ya se analizó el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa y consideramos que sería viable técnicamente”, tras escuchar las distintas opiniones ayer en la audiencia “se definirá si existe algún tipo de objeción, que por supuesto tenga un sustento técnico. De no existir, se emitirá la resolución de impacto ambiental correspondiente”.