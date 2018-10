El paro de colectivos continuará hasta el martes y la lluvia de ayer complicó la espera

Se cumplió el quinto paro de colectivos consecutivo, de 22 a 6, en el que la llovizna complicó aún más la espera de los cientos de usuarios que aguardaban las unidades, que después de las 21.15 pasaban cerradas, obligando a irse caminando o tomarse un remis, pero con altos costos. Además, la UTA informó mediante un comunicado que la medida de fuerza, que también contempla el servicio interprovincial Chaco-Corrientes, se extenderá hasta el martes inclusive.

En esta nueva jornada de restricción del servicio, la llovizna de anoche complicó todavía más la situación de cientos de usuarios, que ante el quinto paro del servicio de transporte público, aguardaban en las paradas luego de las 21 con la esperanza de poder ascender a alguno de los colectivos, que en su mayoría circulaban en grupo y con las luces apagadas, indicando el fin de una jornada que dejaba a pie a muchas personas y a otras tantas las llevaría a tener que hacer gastos superiores a $200 en remis, dada la lejanía de sus domicilios.

Desde el lunes pasado, usar el servicio de transporte público en las primeras y últimas horas del día se convirtió en un verdadero desafío para miles de usuarios, quienes se sienten prisioneros de un reclamo que consideran válido, pero por el cual son los únicos castigados. Y en este contexto, ayer la lluvia reflotó uno de los viejos reclamos de los usuarios acerca de la carencia de refugios y la falta de funcionalidad de los últimos que habían sido instalados. Vale recordar que con los dos últimos incrementos las empresas que brindan el servicio estaban obligadas a instalar 100 garitas, de las cuales hasta el momento no se tienen novedades.

Ante este difícil panorama para cientos de usuarios, El Litoral por quinta vez en la semana y pasadas las 21, considerando que la medida rige desde las 22, recorrió algunas paradas de colectivos, donde muchas personas, una vez más, se refugiaban del agua bajo los techos de los locales comerciales próximos, mientras que de 5 colectivos, uno solo prestaba todavía servicio y generaba el alivio de los pasajeros que tenían la suerte de abordarlo para llegar a sus casas.

En tanto que otros pensaban en cómo llegar a sus domicilios, dado que las unidades como el 105 ya pasaban rápidamente y con los carteles led apagados. “Están cerrados, no sé qué voy a hacer”, dijo Cristina a El Litoral, quien comentó además que “un remis hasta Molina Punta sale más de $200 y no tengo. Voy a tener que ir caminando”.

Mientras que Elías, un abuelo que se recostaba en una de las vidrieras para no mojarse, aguardaba también el 105 pero ya sin esperanza de subir a un micro. “El otro día pagué $185 hasta la avenida, pero voy a esperar un ratito más, tal vez venga alguno”, manifestó con cara de desconcierto.

Se debe considerar que si bien se anuncia que la medida es a partir de las 22, las unidades dejan de prestar servicio mucho antes, ya que en ese horario deben estar en los galpones. Además, se pudo saber que si un coche debe salir de la empresa a las 21.15 ya no lo autorizan, dado que no les alcanza el tiempo para dar toda la vuelta, por lo que se debe considerar que en la última hora también hay menos unidades.

Reclamo

La medida de fuerza se está llevando a cabo en todo el país, debido a que el subsidio que está siendo otorgado por el Gobierno nacional no está en sintonía con las paritarias acordadas entre las firmas prestadoras del servicio y los trabajadores del volante, produciéndose en consecuencia la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de salarios.

A este panorama de desactualización de los importes otorgados en carácter de subsidios a las firmas, se suma la complicación de que el Gobierno nacional anunció que las provincias deben hacerse cargo de los pagos, por lo cual reina un clima de desconcierto, ya que podría implicar que el transporte público supere ampliamente las tarifas actuales, duplicando o triplicando en algunos casos su valor.

En este panorama nacional en lo que respecta a los subsidios, se debe considerar que las firmas locales que prestan servicio en nuestra ciudad vienen solicitando una tarifa de $25,50 o de $18 si es que se otorgan subsidios locales para poder compensar los egresos económicos a los cuales hacen frente ante la inflación reinante. Por lo que se debe considerar que la situación podría agravarse si no se discute una reactualización del precio del boleto solicitado por el sector empresarial.

En este punto, se debe tener presente que desde la Secretaría de Movilidad Urbana de la Comuna se informó que la semana que viene se llevará a cabo una reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) para dialogar sobre los costos del servicio que presentaron hace un mes, con el propósito de actualizar el precio del viaje.

Comunicado

Pasado el mediodía de ayer, la UTA emitió un comunicado informando que, de acuerdo a lo resuelto en el Concejo Directivo Nacional, la paralización del transporte urbano será con la misma modalidad hasta el día martes 16 de octubre inclusive, consistente en la suspensión de los servicios a partir de las 22 hasta las 6 del día siguiente.

Además, advirtieron que de continuarse en esta situación económica habría reducción de servicios y suspensión del personal en la misma medida.