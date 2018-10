Kioscos: advierten sobre subas constantes y menor consumo

Trabajadores de varios kioscos comentaron a El Litoral que habrá una próxima suba en las bebidas ya que, como estuvo sucediendo desde hace varios meses, el incremento se da cada 15 días. Este no es el único producto que tiene aumentos constantes; un sobre de jugo el lunes costaba $10 en un negocio y el martes pasó a estar $15; unas papas fritas Pringles que valían $100 ahora $160.

A la vez, relataron que el consumo disminuyó y que “se nota que la gente no tiene plata”. Por ejemplo, dijeron que antes los padres compraban gaseosa para que sus hijos lleven a la escuela y hoy les dicen que tomen agua en el colegio.

“Cada 15 días está subiendo el costo de las bebidas de una marca internacional o, por semana va modificando un producto. Cada dos semanas sabemos que esta marca incrementa $5 cuando antes era $1. El traslado es directamente a las góndolas, pero lo que se suele hacer es un redondeo hacia abajo”, precisó Alicia Menéndez dueña de un kiosco céntrico.

En relación a los costos de bebidas, indicó que “esta marca de gaseosa incrementa cada 15 días, pero segundas marcas tratan de mantener el precio para seguir vendiendo y hay diferencia”. La dueña del local, también sostuvo que “esto se dio durante todo el año; no comenzó cuando empezó a subir el dólar a fines de agosto”.

“Gastás fortunas para reponer, pero no ganás fortunas, te queda una pequeña cantidad de ganancia. Una galletita estaba $45 el lunes a la mañana y me llama un proveedor para decir que aumentará un 14%, va a $55, yo no perdí, pero gané solo $2. La gente no pregunta los precios, pero consume menos. Compran la galletita para que los chicos lleven al colegio, pero les dicen que tomen agua, ya no le compran gaseosa, o un sandwich lo parten en dos para sus dos hijos. Se siente que no hay plata para gastar”, relató a este diario Alicia.

Por su parte, Adam Benítez, de otro kiosco en el centro de la ciudad, relató que “la demanda se mantiene, pero hay menos consumo, es decir, antes llevaban un alfajor y un turrón y ahora llevan sólo un turrón. La gente se cuida mucho a la hora de comprar”, comentó y coincidió en que “las bebidas siempre algo suben cada 15 días”.

Un kiosquero del barrio Cambá Cuá dijo que “una botella de una gaseosa que está ahora $10 pasará a valer $15 y la que cuesta ahora $15 subirá a $18, la semana próxima”. Además, coincidió en que las ganancias para el comerciante son muy bajas y que no hay buenas expectativas para el último tramo de este año.