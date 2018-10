La nueva vía de diálogo con los ediles podría reanudarse la semana venidera

El diputado provincial Javier Sáez junto con dos asesores legales se reunieron el último jueves con la mayoría de los concejales de Paso de la Patria para habilitar una nueva vía de diálogo con el objetivo de tratar de resolver el conflicto de poderes entre el cuerpo deliberativo y el Ejecutivo, quien está suspendido desde el último martes.

“Cada una de las partes tiene razón pero creemos que hay que aplicar razonabilidad en este tipo de situaciones que afectan al funcionamiento institucional de una municipalidad. Creemos que tal vez falta un poco más de diálogo para que así cada una de las partes pueda cumplir con sus roles sin que esto derive en controversias constantes”, expresó Sáez al ser consultado ayer por El Litoral.

En este contexto aclaró que, por un lado, desde el Ejecutivo expresan que para poder ser más ágiles necesitan tomar algunas decisiones sin tener que estar constantemente pidiendo permiso al Concejo. Eso no significa que no informará posteriormente y que no rendirá cuentas de cada una de sus acciones”.

Y por otro lado, los ediles realizan ciertos planteos de acuerdo a la normativa vigente. “Sucede que la Carta Orgánica establece que cada medida que adopta el Ejecutivo requiere que sea refrendada por el cuerpo deliberativo, lo cual en este caso se complica bastante porque si se dilata el tratamiento legislativo, la Comuna no puede avanzar. Pero creo que se puede articular una forma de trabajo para que el Ejecutivo pueda implementar acciones de manera más ágil y que al mismo tiempo el Concejo pueda preservar su rol de contralor”, consideró el legislador.

En este punto indicó que si bien ayer finalmente no se llegó a firmar un acuerdo, sigue abierto el canal de diálogo con los ediles y estimó que continuará la semana venidera. Al mismo tiempo aclaró que esto no significa que se anulará el enjuiciamiento sino que el viernes 25, tras escuchar el descargo del Intendente, no proseguiría el enjuiciamiento. “A partir de allí, el Ejecutivo y el Concejo trabajarían de tal manera que cada uno cumpla su rol sin que esto genere conflictos que afecten la institucionalidad del Municipio”, afirmó.