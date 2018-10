Marcha en 9 de Julio por caso de abuso sexual

Familiares y vecinos de un niño de seis años que en la localidad de 9 de Julio habría sido ultrajado por otro chico de 14 años, primo de aquel, se movilizaron ayer reclamando el esclarecimiento del caso. El hecho se registró la semana pasada, pero hasta ahora nadie intervino para resolverlo, según denunciaron.

“Pido que las autoridades hagan algo con este chico, que es menor pero que no puede estar libre. Lo protegen como si no hubiese hecho nada. La gente del pueblo no lo quiere acá, tampoco a su familia”, resaltó la madre del abusado, Gabriela Millapi, en diálogo con FM Impacto de Mercedes.

“Reclamo por el caso de mi hijo, porque le puede suceder a los demás chicos, sobre todo si hay un culpable suelto”, acentuó.

“Estamos destrozados, porque este muchacho de 14 o 15 años abusó de mi hijo. Son primos entre ellos. Ese día, jueves 4 de octubre, estábamos en casa cuando había entrega de leche, que se da una vez al mes, en un solo día y horario. Me fui a buscarla y como mi nene estaba conmigo, quedamos en que se iba a quedar en la casa de la tía para que yo pudiera ir tranquila. Salimos y me adelanté; miré hacia atrás y veía que venía, pero se ve que el muchacho este se lo cruzó a último momento y se lo llevó con todas las malas intenciones a su casa”, recordó.

La marcha de ayer se llevó a cabo en plaza San Martín.