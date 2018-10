Medidas y pedido especial de la Procuraduría General de la Nación a la Corte Suprema por el Juzgado Federal de Goya

La Procuraduría General de la Nación emitió días atrás la resolución 221 en la cual, primero, recuerda la creación del Juzgado Federal de Goya, como así también el procedimiento realizado para la designación del fiscal Mariano Enrique de Guzmán, quien prestó juramento en julio de 2014.

No obstante, “como hasta ahora el Juzgado no había sido habilitado, se encontraba cumpliendo funciones en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, es decir a más de 700 kilómetros de distancia del asiento de aquel tribunal”, señalaron.

Pero considerando que ya fue habilitado el Juzgado de Goya, “a fin de asegurar el desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal, hasta que entre en funcionamiento la Fiscalía Federal de Goya, cabe disponer que quien ejercerá la representación de este Ministerio Público Fiscal de la Nación ante el Juzgado, será el fiscal federal Flavio Ferrini, titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Corrientes e interinamente, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de esa ciudad, tanto en las causas pendientes -en las que ya interviene-, como en los nuevos procesos, por un plazo inicial de 30 días, sujeto a la evaluación que efectúe la Secretaría Disciplinaria y Técnica de esta Procuración General”. Agregaron que “a fin de favorecer la actuación de este Ministerio Público ante el nuevo Juzgado, se designará al doctor De Guzmán como fiscal coadyuvante, para que durante ese término pueda actuar en forma conjunta o alternada con el doctor Ferrini”. Tras lo cual, en la resolución firmada por el procurador general de la Nación (interino) Eduardo Casal, manifiesta que “teniendo en cuenta las circunstancias antes descriptas, que impiden habilitar en forma inmediata la Fiscalía Federal de Goya debido a que no se cuenta con los mínimos elementos para garantizar el servicio que debe prestar, habré de solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación que, en lo sucesivo, tengan a bien disponer lo necesario para que la puesta en marcha de los juzgados pueda realizarse en forma coordinada con el Ministerio Público, a los efectos de posibilitar su adecuada representación conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional”.