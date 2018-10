Por el fin de semana largo, salieron micros repletos pero muy pocos pusieron refuerzos

Comenzó otro fin de semana largo, teniendo en cuenta que el feriado del viernes 12 de octubre se trasladó al lunes. Desde la terminal de ómnibus de Corrientes los micros salían repletos a destinos como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta. En tanto, encargados de las boleterías comentaron a El Litoral que aplicaron promociones y descuentos para poder incrementar la demanda.

“Están saliendo colectivos repletos a Salta, Tucumán y Rosario. Refuerzos no tuvimos que poner. Ofrecimos descuentos para la vuelta y también tenemos ‘low bus’: pasajes a Buenos Aires a $893”, comentó ayer a la tarde a este medio Gastón de Norte Bis.

Por su parte, Jaquelin, de la empresa Ersa, dijo que “este fin de semana largo no hubo necesidad de sumar colectivos adicionales”. “La mayoría viaja a Retiro y nosotros ofrecemos un 20% de descuento”, agregó.

Sólo desde la boletería de Flecha Bus contaron que “desde esta empresa sí colocaron un refuerzo para viajar a Buenos Aires y a Mendoza. La mayoría viaja a Retiro y a Mendoza, no estamos teniendo promoción en estos días”.

“Nosotros estamos vendiendo normal, no podemos completar el colectivo de pasajeros, menos aún tenemos refuerzos. La promoción que tenemos es para los estudiantes, un 20% de descuento”, comentó David de Aguila Dorada.

Cabe recordar que este lunes no es laborable por el feriado del viernes 12 de octubre, que se traslada para ese día. El fin se semana largo siguiente es el lunes 19 de noviembre, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre.

A la vez, según relató el ministro de Turismo, Cristian Piris, a El Litoral, la ocupación hotelera para este fin de semana largo es de un 60% en toda la provincia.

En ciudades como la Capital, Empedrado y Paso de la Patria, la demanda en los alojamientos es de un 70% y en comparación con otros fin de semanas largos de este año y anteriores, hay “ocupación equitativa en casi toda la provincia”, indicó.