Por varias horas sacarán de servicio una estación transformadora de Paso

La Dpec informó que, a pedido de la empresa Transener SA, mañana de 6 a 16 dejará fuera de servicio al transformador de 300 MVA de la ET Paso de la Patria. Durante ese lapso se ejecutarán tareas de mantenimiento.

Asimismo, aclararon que las “demandas de las ET Bella Vista y C. Brugne serán transferidas a la ET Mercedes. Esto implica que el abastecimiento de la Capital, zona metropolitana y localidades intermedias hasta Empedrado, se efectuará desde la ET de Resistencia.