Remiseros sostienen que la demanda no aumentó a pesar de la falta de colectivos urbanos

En el quinto día de paro del servicio de transporte público de pasajeros, desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron que la demanda se mantuvo y no influyó en nada en el servicio.

Ante la falta de colectivos de 22 a 6 de la mañana, El litoral consultó al titular de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, sobre la demanda de estos días y dijo que “el paro no influyó en nada en el servicio, es poco el margen de horario para que la gente viaje en remis”.

Mientras que otros trabajadores del sector indicaron a El Litoral que la medida de fuerza los sorprendió el primer día, pero los siguientes la gente ya tomó sus recaudos o abordaba las unidades para que los lleven a zonas cercanas a sus domicilios, ya que no contaban con el dinero suficiente para pagar el viaje hasta destino, dado que las más perjudicadas son las personas que viven fuera de las cuatro avenidas.

Cabe recordar que la tarifa mínima del servicio de remises cuesta $38 y un viaje al barrio Molina Punta, por ejemplo, supera los $200, según una usuaria de colectivo, que ante la situación no tuvo otra opción más que viajar en remis por la lejanía de su domicilio y la falta de seguridad en varias zonas por las que debía cruzar.