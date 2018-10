Una pasividad incomprensible

Una vez más la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, apareció con su clásica perorata no es la primera vez y, estamos seguro, no será la última, en esta oportunidad con un incendiario discurso y a pesar de leer lo que estaba diciendo sus polémicas palabras despertaron la crítica de distintos sectores.

Es que, tras conocerse la agresión de la que fuera víctima la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por parte de un grupo de manifestantes que persiguieron y golpearon el auto en el que viajaba durante una visita a la ciudad de Chascomús. Bonafini dijo que Vidal “tuvo que salir por la puerta de atrás” después del acto y “felicitó a los compañeros de Chascomús” y dijo estar “contentísima” por lo ocurrido.

“Eso es lo que hay que hacer. Que no puedan salir a la calle como salimos nosotros, que no puedan salir a la calle como hace Cristina. Así tenemos que hacerlo, perseguirlos”, agregó Bonafini.

Pero sus críticas no terminaron ahí. También se refirió a Macri, al Papa Francisco y al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. “Hoy tengo ganas de hablarle un poco de Macri. Como él no nos deja decir malas palabras y nos censura. Francisco dijo que a las Madres de Plaza de Mayo les permite todo. La verdad yo estoy recontenta. Así que voy a seguir puteando, porque parece que Dios me perdona. Le voy a dar con todo”.

Es cierto que en tiempos de “grieta”, existen dirigentes de distintos sectores que se encargan de ensancharla y profundizarla. Indudablemente es el caso de Bonafini.

Bonafini cerró su exposición con un fuerte y peligroso mensaje: “No importa que hayamos perdido una batalla. A estos le vamos a ganar la guerra. Y van a ir a parar a donde van todos los que hacen la guerra: a las tumbas y olvidados”.

Recordemos que un grupo de gremialistas docentes, de la CTA y de los médicos de la provincia de Buenos Aires organizaron un escrache contra María Eugenia Vidal en una escuela de Chascomús, a donde la gobernador había ido a participar de una práctica de la orquesta de estudiantes de esa ciudad. Además, los manifestantes terminaron agrediendo el auto en el que viajaba la gobernadora con golpes de puño. Hubo insultos y un clima de tensión.

Los que participaron de la violenta manifestación eran integrantes de Suteba, el sindicato que lidera Roberto Baradel, tanto docentes activos como jubilados. Se trata de las jubiladas de apellido Márquez, Laborde y una maestra en ejercicio de apellido Barrios. Y afirmaron que sería un jubilado de apellido Gandolfo el que corre detrás del vehículo de Vidal.

Este lamentable hecho que merecía que todo el espectro político oficialista saliera a criticar duramente, el único que lo hizo fue el ministro de Seguridad bonaerense, arremetiendo contra la titular de Madres de Plaza de Mayo: “Cada vez que habla vuelve a cometer un delito”.

“Lo de Hebe de Bonafini es repudiable y antidemocrático”, sentenció Ritondo, e insistió en recordar que la titular de Madres de Plaza de Mayo aún sigue siendo investigada por causas de corrupción.

“Hay que acordarse cuál fue su función durante el kirchnerismo, en las causas que está involucrada y que fue parte de la corrupción de la Argentina”, afirmó.

Hebe de Bonafini, una rara mezcla de Reina Madre y “El Padrino”, hace y dice lo que quiere, claro que siempre haciendo foco en la gestión de Cambiemos.

Quizás su actitud tenga que ver con su avanzada edad, su uso y abuso del emblemático pañuelo blanco o el apoyo brindado por el papa Francisco, quien recientemente sostuvo que “a las Madres de Plaza de Mayo les perdono todo”.

Sí extraña sobremanera que la Justicia argentina siga permitiendo que semejante personaje siga diciendo sandeces, faltándole el respeto al Presidente y a funcionarios de primer nivel. La pregunta cae de maduro: ¿no hay un fiscal que pueda actuar de oficio?