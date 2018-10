Valdés instó a “trabajar codo a codo por Corrientes más allá de los signos políticos”

El gobernador Gustavo Valdés estuvo en San Roque para participar del acto por el aniversario 245° de la localidad. Allí, el mandatario provincial bregó por “trabajar codo a codo, para mejorar la calidad de vida de los sanroqueños, ya que a pesar de los signos políticos distintos, hay que buscar coincidencias”.

Fue un llamado político a toda la clase dirigencial para buscar el desarrollo de Corrientes y dejar de lado los enfrentamientos partidarios. En clara alusión, tal vez, a lo que sucede por estas horas en Paso de la Patria, donde el intendente fue suspendido por el Concejo Deliberante.

En su discurso ante los sanroqueños, Valdés se refirió al intendente local, asegurando que “a pesar de que tenemos signos políticos distintos, podemos y debemos buscar las coincidencias, porque hoy la gente no se alimenta de ideología política; se alimenta de trabajo, de solución de las cuestiones sociales y de las que tienen que ver con el quehacer diario”.

Por eso lo invitó al Jefe comunal Raúl Hadad a “a trabajar codo a codo, para mejorar la calidad de vida de los sanroqueños, porque acá está la cuna de la identidad histórica de nuestra provincia”.

En referencia a la situación económica del país que “no es fácil”, el Gobernador afirmó que “nosotros como correntinos tenemos una Provincia en orden, sólida, que viene trabajando con sacrificio, humildad, pero con nuestros recursos, no gastamos más de lo que nos ingresa y de esa manera podemos obtener el salario público que lo vamos a seguir pagando en tiempo y forma, cuidando el poder adquisitivo de todos los empleados públicos”.

Y en ese sentido se comprometió con que “durante mis 4 años de gestión la caja de los jubilados va a seguir permaneciendo en poder de los correntinos, porque no miramos al costado cuando se trata de ancianidad”.

No se descarta que en las próximas semanas el Gobierno realice nuevos anuncios de medidas de contención social para paliar la crisis nacional que estancó el consumo.