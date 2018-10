Del Potro se fracturó la rótula derecha y no jugaría el resto de la temporada

Juan Martín Del Potro sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha en el partido ante el croata Borna Coric, por los octavos de final del Masters de Shanghai, según informó a través de un comunicado Jorge Viale, el encargado de prensa del tandilense.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe muy duro que me deja sin fuerzas anímicamente, se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", aseguró Delpo, quien utiliza una férula en la zona mientras sigue el reposo indicado por los médicos.

"Es los próximos días se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva", agrega el comunicado. ¿Llegará a la Copa de Maestros de Londres? Delpo logró la clasificación a ese torneo (se jugará del 11 al 18 de noviembre) por primera vez en cinco años.

TyC Sports