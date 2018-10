Acudieron a la Justicia Federal para tratar de evitar la instalación de una planta de tratamiento de residuos

“El tratamiento de los residuos es algo necesario, pero se debe hacer de acuerdo a las normativas vigentes para evitar que eso termine afectando aún más el medioambiente. Y en este caso particular, la ubicación es realmente un problema”, manifestaron a El Litoral desde el grupo de vecinos que, el último jueves, presentó un recurso de amparo ambiental y acción de cese en el Juzgado Federal Nº 2 de Corrientes, para que no se ejecute la planta de tratamiento de desechos en jurisdicción de Santa Ana.

En este contexto, aclararon que acudieron a la citada instancia judicial basándose en la Ley General de Medioambiente (25.675) por dos cuestiones: que la contaminación del Riachuelo que desemboca en el Paraná afectaría a otras provincias y “además que al considerar que a nivel provincial no se estaría cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas por la normativa para ese tipo de proyectos que afectan al medioambiente, se puede ir al ámbito federal”, especificaron.

Luego, reiteraron y remarcaron que la principal objeción al proyecto es la ubicación. “Es una zona de humedales y que está muy próxima al Riachuelo que luego desemboca en el Paraná. A esto se suma que el proyecto prevé que harán cava de siete metros, a partir de lo cual colocarán la membrana impermeable.

Pero resulta extraño porque en esa zona, a los tres metros y medio de profundidad ya encontrás agua”, comentaron. Asimismo, subrayaron que “y no es una cuestión menor de que no está especificado qué harán en el caso de que ocurra algún fenómeno como la Corriente de El Niño”.

En este punto rememoraron que “en la zona donde quieren realizar la planta, el paraje Desaguadero, el agua llegó hasta cerca de las puertas de las casas de quienes viven allí”.

Estas y otras cuestiones fueron planteadas en la presentación judicial a través de la cual los lugareños intentan frenar la instalación de una planta de tratamiento de desechos en la jurisdicción de Santa Ana.