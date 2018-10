Boca Unidos busca cerrar la primera rueda con una nueva victoria

Con el objetivo de cerrar de la mejor manera su participación en la primera ronda de la fase clasificatoria del Torneo Federal A, Boca Unidos recibirá esta noche a Gimnasia y Tiro de Salta.

El partido, correspondiente a la octava fecha de la zona 4, se jugará desde las 21 y tendrá el arbitraje de Nahuel Viñas de Santa Fe.

El equipo aurirrojo es el cómodo puntero y único invicto del grupo. Viene de vencer el miércoles por 1 a 0 en su visita a San Martín de Formosa, oportunidad en que concretó el sexto triunfo consecutivo en el certamen, luego del debut con empate ante For Ever en Resistencia.

En tierras formoseñas, el técnico Carlos Mayor volvió a preservar a tres de sus titulares, como son los casos de Martín Fabro, Nicolás Ledesma y Cristian Núñez, quienes reaparecerán esta noche.

Fabro volverá al equipo en lugar del juvenil Matías Espíndola, Ledesma lo hará por Gonzalo Ríos y Núñez reemplazará a Julio Cáceres.

La cuarta variante en el local tiene que ver con el regreso del experimentado defensor Rolando Ricardone, quien ingresará en lugar de Ariel Morales, luego de haber cumplido con las dos fechas de suspensión tras la expulsión sufrida al final del partido ante Sarmiento.

De esta manera Mayor pondrá en cancha a todos los titulares de Boca Unidos, buscando tres nuevos puntos para cerrar arriba con la mayor ventaja posible la primera rueda, ya que el conjunto correntino quedará libre en la fecha siguiente.

Hasta el momento el andar del aurirrojo en el certamen ha sido prácticamente óptimo en cuanto a los puntos cosechados. La defensa se mostró sólida (recibió sólo un gol en 7 partidos), el mediocampo es dinámico y los delanteros estuvieron muy efectivos. Y cuando el fútbol no acompañó, tuvo la dosis de suerte necesaria que cualquier equipo desearía contar.

Enfrente tendrá a un Gimnasia y Tiro de Salta que llega descansado (quedó libre la fecha pasada) y con el envión anímico que significa el triunfo logrado en su tierra frente a San Martín de Formosa (2-0), que borró de alguna manera el partido que increíblemente se le escapó en los minutos finales ante Altos Hornos Zapla.

El detalle no es menor, ya que la mayoría de los titulares de Boca Unidos vienen de jugar hace cuatro días en un campo de juego pesado (tenía barro y agua) en Formosa, haciendo un gran desgaste físico.

Un triunfo esta noche será para Boca Unidos la frutilla del postre de una primera parte del certamen casi redonda, pero primero tendrá que jugarlo como si fuera otra final ante un rival que llegó a Corrientes con la seria intención de romper con la racha del local y afirmarse en puestos de clasificación.