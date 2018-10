Comu recibe a La Unión en busca de la rehabilitación

Equipos con realidades diferentes se medirán esta noche en Mercedes por el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), Comunicaciones recibirá a La Unión de Formosa desde las 21 con el arbitraje de Juan Fernández, Rodrigo Castillo y Fabio Alaniz.

El conjunto local tiene un triunfo en cuatro presentaciones. En su último cotejo, también como local, perdió con San Martín de Corrientes. Mientras que su rival, después de perder los dos partidos disputados en el inicio del certamen acumula tres victorias en Formosa.

El aurinegro necesita rehabilitarse ante su público. Si bien el técnico Ariel Rearte señaló que el Súper 20 servirá para ir armando el equipo para la Liga, un triunfo le servirá al plantel mercedeño para retemplar el ánimo y afrontar de la mejor manera la gira que iniciará la semana próxima por la capital correntina y Formosa.

Para el juego de hoy se espera que pueda estar presente Miguel Gerlero, que dejó atrás una dolencia en su codo izquierdo y desde el viernes entrenó con sus compañeros.

En tanto, se espera la evolución de Facundo Giorgi. En las últimas horas se conoció el diagnóstico del problema que lo aqueja. Se trata de una cefalea ramificada que aparece y desaparece y le provoca fuertes dolores en la zona izquierda de la cara.

“La semana que viene me va a ver un especialista en Corrientes, seguramente me va a cambiar la medicación. Por ahora me está tratando más mal que bien pero acostumbrándome y espero poder andar bien pronto”, señaló el jugador nacido en Sunchales.

Además, manifestó: “Estamos trabajando para mejorar colectivamente, tanto en defensa como en ataque. Hay que seguir creciendo. Actualmente nos fijamos más en nosotros para tratar de ser el equipo que queremos ser y no tanto en el rival. De todas maneras duele un poco las victorias que dejamos pasar de local”.