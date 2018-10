Continúa el monitoreo de surubíes con chips para evaluar el sistema de veda pesquera

Continúa realizándose el monitoreo de surubíes, a los que se les colocó chips durante el 43° Concurso Nacional de Pesca, llevado a cabo en abril pasado, con el objetivo de realizar estudios acerca del comportamiento de la especie, reforzar la concientización sobre la conservación y, en caso de ser necesario, evaluar el sistema de veda pesquera.

Tal como informó El Litoral en ediciones anteriores, durante el torneo de pesca goyano se colocaron los dispositivos a 500 surubíes, en un proyecto inédito a nivel provincial, en articulación entre la Dirección de Recursos Naturales y fiscalización de la Comisión Municipal de Pesca (Comupe).

Consultado sobre el avance de dicho trabajo, el director de Recursos Naturales, Carlos Bacqué, explicó a este matutino que “desde el concurso de la Fiesta del Surubí, durante todos estos meses y hasta el próximo evento seguiremos haciendo los monitoreos en toda la zona donde se realiza el torneo, para constatar el comportamiento de la especie a las que les colocamos los chips, así como a otras que no lo hicimos pero sí son importantes como el dorado, sábalo, manduré, entre otras”.

En tanto, indicó “justamente ahora (ayer al mediodía) estamos por salir con inspectores a hacer una patrulla, mañana (hoy) saldrá otro equipo y así seguiremos, no tenemos días definidos, sino que lo vamos manejando”.

Además explicó que “está comenzando el movimiento de peces porque entró un poco más de agua”, aludiendo al aumento del caudal, luego de varios meses de bajante. “Estamos trabajando en la zona a ver si obtenemos alguna pieza para constatar si se van o se quedan en la reserva del Isoró”. Respecto a este sitio, aclaró que “fue la boca nueva de este concurso (nacional del Surubí) y tiene conexión con lagunas, por lo que estamos viendo si permanecen o emigraron y, en base a ello, la posibilidad de medirlo”.

Ratificó que “es un seguimiento científico, y es la primera vez que se hace en la provincia”. Seguidamente, subrayó que “es un patrón que nos puede llevar a modificar o no los tiempos de veda. Precisamente, iniciamos este trabajo científico para ver los cambios en la naturaleza”.

La restricción

La veda total se realizará en el río Paraná, entre la represa Yacyretá y la desembocadura del río Paraguay, del 5 de noviembre al 20 de diciembre; así como en el Uruguay y afluentes interiores como el Corriente, Miriñay, Aguapey, Santa Lucía y Batel.

También en el Paraná, pero en la desembocadura del arroyo San Lorenzo hasta la del Guayquiraró del 5 de noviembre al 30 de noviembre, sólo pesca y devolución. Y del 1 de diciembre al 20 de enero veda total.

Por otro lado, en el Paraná, entre la desembocadura del río Paraguay y del San Lorenzo, mediante un convenio con la Provincia del Chaco, veda extendida: martes y miércoles, prohibición total; sábado y domingo sólo pesca deportiva; lunes, jueves, viernes, sábado y domingo, se autoriza la captura deportiva y comercial.